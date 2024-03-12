Телетрансляція стала найбільш популярною у 2020 року. Тоді її переглянуло 23,6 мільйона глядачів.

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Премію Оскар-2024 подивилося 19,5 мільйона глядачів

У 2021 році трансляція Оскара зібрала лише 10,4 мільйонів переглядів, у 2022 — 16,6, а у 2023 — 18,8.

Цього року вперше трансляція відбувалася на годину раніше, ніж зазвичай, і це могло вплинути на кількість глядачів. Найбільше людей долучилося до перегляду показу в останні пів години церемонії – 21,9 мільйона, саме тоді, коли оголошували головні номінації – "Найкраща акторка", "Найкращий актор", "Найкращий режисер" та "Найкращий фільм".

Вважають, що на кількість цьогорічних глядачів також вплинуло те, що було номіновано дві стрічки, які у літню пору мали умовне змагання – "Барбі" та "Оппенгеймер".

Оскар 2024 став найпопулярнішою за переглядами премією цього року. Греммі переглянуло близько 2,4 мільйонів глядачів, а Золотий глобус – 9,7.

"Оппенгеймер" став найкращим фільмом року

"Оппенгеймер" не лише обігнав "Барбі" на оскарівських перегонах, а і став фільмом, який зібрав найбільше нагород на премії у 2024 році.

Ось, у яких номінаціях фільм став найкращим:

Найкращий фільм

Найкращий актор – Кілліан Мерфі

– Кілліан Мерфі Найкращий режисер – Крістофер Нолан

– Крістофер Нолан Найкраща музика (оригінальна партитура)

Найкращий монтаж фільму

Найкраща операторська робота

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Створений Крістофером Ноланом біографічний фільм з участю Кілліана Мерфі у головній ролі розповідає історію Роберта Оппенгеймера, видатного американського фізика-теоретика, визнаного "батьком атомної бомби".