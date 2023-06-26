"И просто так" уже вышел онлайн: первые отзывы и описание серий
На Max 22 июня вышли первые две серии сериала "И просто так". Премьера шоу посвящена 25-летию "Секса в большом городе".
В главные роли вернулись Сара Джессика Паркер (Керри), Кристин Дэвис (Шарлотта), Синтия Никсон (Миранда), а также Ким Кэтрол в роли Саманты Джонс. Сколько будет эпизодов во втором сезоне и как зрители оценили первые две серии – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Галь Гадот получила сценарий "Красного сообщения 2": о чем будет рассказывать новый фильм
"И просто так": описание серий и график выхода
Met Cute
Премьера: 22 июня
В первой серии Керри с подругами идет на Met Gala в культовом свадебном платье от Вивьен Вествуд. В то же время у Миранды Гоббс продолжается тяжелый этап отношений с креативным трансгендерным стендапером Че. Шарлотта все больше погружается в материнство и школьную жизнь дочери. Она ходит на родительское собрание и выслушивает информацию о детских лагерях.
- The Real Deal
Премьера: 22 июня
В этой серии Кэрри борется со сценарием рекламы подкастов; Шарлотта пытается вернуть дизайнерскую одежду Лили. Впрочем, настоящий хаос наступает, когда Миранда теряет свой телефон.
- Chapter Three – 29 июня,
- Alive! – 6 июля,
- Trick or Treat – 13 июля,
- Bomb Cyclone – 20 июля,
- Эпизод – 27 июля,
- Эпизод – 3 августа,
- Эпизод – 10 августа,
- Эпизод – 17 августа.
"И просто так...": смотрите трейлер
Рейтинг и отзывы зрителей
Первые две серии 2 сезона "И просто так" получили 61% "свежести" от кинокритиков и 43% от зрителей. Для поклонников оригинального сериала "Секс и город" новый сезон сериала снова стал "разочарованием". Вот что они пишут:
- "Не понимаю цели этого шоу";
- Сара снова в страшной одежде и притворяется 30-летней в 50, но это не имеет никакого вида";
- "Секс в 50 уже не такой, как в 30. Мне это мешает в шоу";
- "2 сезон – неуклюжий и совсем не смешной";
- "Керри в "И просто так..." просто призрак Керри у "Секса в большом городе".
Кроме того, зрители поделились, что второй сезон немного лучше предыдущего, или хоть как-то пытается исправить недостатки первого. "Это был и самый лучший, и самый плохой опыт просмотра за всю мою жизнь", "Керри остается мудрой. И поэтому я продолжу смотреть, несмотря ни на что", – пишут они.