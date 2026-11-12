От молчаливого водителя до вспыльчивого Кена: 4 лучшие роли Райана Гослинга ко дню рождения актера

12 ноября свой день рождения отмечает один из самых харизматичных актеров современного Голливуда. Райан Гослинг прошел большой карьерный путь от юного участника детского телешоу до многократного номинанта на премию "Оскар".

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку самых ярких лент с участием именинника для вашего идеального киновечера.

"Драйв" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,8

Днем главный герой работает автомехаником и выполняет опасные каскадерские трюки на съемочных площадках. Ночью же он превращается в хладнокровного водителя для местных грабителей. Его размеренная жизнь резко меняется после знакомства с очаровательной соседкой Айрин. Теперь молчаливому наемнику придется рисковать всем ради спасения девушки и ее семьи от жестокой мафии.

"Драйв": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную визуальную составляющую, гипнотический саундтрек и гениальную режиссуру Николаса Виндинга Рефна. Однако киноэксперты критикуют фильм за чрезмерную жестокость в финальных сценах и отсутствие эмоциональных диалогов между персонажами.

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,0

Молодая амбициозная актриса Миа между неудачными прослушиваниями подает кофе кинозвездам в местном кафе. В то же время талантливый джазовый музыкант Себастьян вынужден играть простые мелодии в дешевых барах, чтобы заработать. Судьба сводит этих двух мечтателей в вечернем Лос-Анджелесе. Однако неожиданный карьерный успех начинает разрушать их страстные романтические отношения.

"Ла-Ла Ленд": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную химию между актерами, очаровательную музыку и гениальную режиссуру Дэмьена Шазелла. Однако некоторые киноэксперты критикуют картину за меланхоличный финал и отсутствие классического голливудского хэппи-энда.

"Бегущий по лезвию 2049" (2017)

Рейтинг IMDb: 8,0

Офицер полиции Лос-Анджелеса по имени Кей работает охотником за старыми моделями искусственных людей. Во время очередного задания герой находит секретную информацию о способности репликантов рожать детей. Эта страшная тайна грозит уничтожить остатки общества и вызвать масштабную войну. Теперь полицейский должен разыскать пропавшего тридцать лет назад Рика Декарда, чтобы спасти мир.

"Бегущий по лезвию 2049": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают роскошную операторскую работу и режиссуру Дени Вильнева. Однако киноэксперты критикуют фильм за слишком медленный темп повествования и длительный хронометраж.

"Барби" (2023)

Рейтинг IMDb: 6,8

Стереотипная Барби живет в идеальном розовом мире, где нет забот и печалей. Неожиданно она начинает думать о смерти и сразу теряет свою пластиковую форму. Героиня отправляется в реальный мир людей в поисках своей хозяйки и решения своих экзистенциальных проблем. Кен едет вместе с ней и неожиданно открывает для себя всю красоту патриархата.

"Барби": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают остроумный сценарий, блестящую самоиронию актеров и режиссуру Греты Гервиг. Однако консервативные киноэксперты критикуют фильм за прямолинейный социальный посыл и несколько хаотичную развязку.

Также 12 ноября свой день рождения отмечает Энн Хэтэуэй. По этому случаю мы подготовили подборку лучших фильмов, в которых снялась актриса.