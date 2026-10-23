От дерзкого Дэдпула до путешественника во времени: 4 классных фильма с Райаном Рейнольдсом

Голливудский актер Райан Рейнольдс 23 октября отмечает свой день рождения. Этот харизматичный канадец давно покорил сердца зрителей своим умением молниеносно перевоплощаться из комедийных простаков в брутальных героев.

24 Канал подготовил подборку захватывающих фильмов, в которых снялся Райан Рейнольдс. Эти картины идеально подойдут для уютного домашнего просмотра и гарантированно поднимут настроение.

"Дэдпул" (2016)

Рейтинг IMDb – 8,0

Бывший спецназовец Уэйд Уилсон узнает о своем смертельном диагнозе и соглашается на рискованный эксперимент. Жестокие пытки мутанта Аякса даруют главному герою способность к быстрой регенерации, но навсегда изуродовали его лицо. Сбежав из лаборатории, Уэйд берет псевдоним "Дэдпул" и начинает масштабную охоту на своего обидчика ради мести и спасения любимой девушки Ванессы.

"Дэдпул": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят блестящий черный юмор, динамичные экшн-сцены и идеальное воплощение Райана Рейнольдса в образе болтливого наемника. В то же время обозреватели критикуют картину за излишнюю простоту сюжета и отмечают, что фильму местами не хватает глубокой драматургии для полноценного раскрытия второстепенных персонажей.

"Персонаж" (2021)

Рейтинг IMDb – 7,1

Жизнерадостный кассир банка по имени Парень каждый день проживает один и тот же сценарий в мегаполисе, где постоянно происходят ограбления и перестрелки. Однажды он встречает девушку своей мечты и внезапно осознает, что является неигровым персонажем в масштабной видеоигре. Герой решает выйти за пределы запрограммированного кода и начинает самостоятельно спасать виртуальный мир от неминуемого уничтожения алчным разработчиком.

"Персонаж": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят креативную визуальную концепцию, искреннюю атмосферу и непревзойденную комедийную харизму главного актера. В то же время обозреватели критикуют картину за излишнюю наивность и отмечают, что фильму местами не хватает острой сатиры на игровую индустрию.

"Предложение" (2009)

Рейтинг IMDb – 6,8

Строгий и требовательный редактор Маргарет Тейт рискует потерять работу из-за депортации в Канаду. Она мгновенно придумывает план спасения и заставляет своего молодого ассистента Эндрю заключить с ней фиктивный брак. Ради правдоподобия пара отправляется на выходные к эксцентричной семье парня на Аляску, где их ложь постепенно перерастает в настоящие романтические чувства.

"Предложение": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят прекрасную химию между Сандрой Баллок и Райаном Рейнольдсом, забавные ситуации и легкий тон повествования. Однако обозреватели критикуют картину за предсказуемость сюжета.

"Проект Адам" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,7

Адам Рид, пилот из будущего, совершает аварийную посадку в прошлом и случайно встречает 12-летнюю версию самого себя. Взрослый и маленький герои объединяют усилия ради поиска своего умершего отца, который изобрел технологию путешествий во времени. Вместе они пытаются остановить опасную корпорацию, предотвратить глобальную катастрофу и окончательно разрешить давние семейные конфликты.

"Проект Адам": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят динамичные визуальные эффекты и удачное сочетание научной фантастики с семейной драмой. В то же время обозреватели критикуют картину за излишнюю вторичность и отмечают, что фильму не хватает свежих идей о путешествиях во времени.

Кстати, 23 октября свой день рождения также отмечает британская актриса Эмилия Кларк. Мы уже подготовили для вас подборку самых интересных фильмов, в которых снялась эта звезда.