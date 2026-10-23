Від зухвалого Дедпула до мандрівника в часі: 4 круті фільми з Раяном Рейнольдсом

24 Канал підготував добірку захопливих стрічок, де зіграв Раян Рейнольдс. Ці кінокартини ідеально підійдуть для затишного домашнього перегляду та гарантовано подарують гарний настрій.

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"Дедпул" (2016)

Рейтинг IMDb – 8,0

Колишній спецпризначенець Вейд Вілсон дізнається про свій смертельний діагноз і погоджується на ризикований експеримент. Жорстокі тортури мутанта Аякса дарують головному герою здатність до швидкої регенерації, але назавжди нівечать його обличчя. Після втечі з лабораторії Вейд бере псевдонім "Дедпул" і розпочинає масштабне полювання на свого кривдника заради помсти та порятунку коханої дівчини Ванесси.

"Дедпул": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять блискучий чорний гумор, динамічні екшн-сцени та ідеальне влучання Раяна Рейнольдса в образ балакучого найманця. Водночас оглядачі критикують стрічку за зайву простоту сюжету і зазначають, що фільму подекуди бракує глибокої драматургії для повноцінного розкриття другорядних персонажів.

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"Персонаж" (2021)

Рейтинг IMDb – 7,1

Життєрадісний касир банку на ім'я Хлопець щодня проживає однаковий сценарій у мегаполісі з постійними пограбуваннями та перестрілками. Одного разу він зустрічає дівчину своєї мрії та раптово усвідомлює себе неігровим персонажем у масштабній відеогрі. Герой вирішує вийти за межі запрограмованого коду і починає самостійно рятувати віртуальний світ від неминучого знищення жадібним розробником.

"Персонаж": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять креативну візуальну концепцію, щиру атмосферу та неперевершену комедійну харизму головного актора. Водночас оглядачі критикують стрічку за зайву наївність і зазначають, що картині подекуди бракує гострої сатири на ігрову індустрію.

"Освідчення" (2009)

Рейтинг IMDb – 6,8

Сувора та вимоглива редакторка Маргарет Тейт ризикує втратити роботу через депортацію до Канади. Вона миттєво вигадує план порятунку і змушує свого молодого асистента Ендрю укласти з нею фіктивний шлюб. Заради правдоподібності пара вирушає на вихідні до ексцентричної родини хлопця на Аляску, де їхня брехня поступово переростає у справжні романтичні почуття.

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"Освідчення": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять чудову хімію між Сандрою Буллок і Раяном Рейнольдсом, кумедні ситуації та легкий тон оповіді. Однак оглядачі критикують стрічку за передбачуваність сюжету.

"Проєкт Адам" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,7

Адам Рід, пілот з майбутнього, здійснює аварійну посадку в минулому та випадково зустрічає 12-річну версію самого себе. Дорослий і малий герої об'єднують зусилля заради пошуку свого померлого батька, який винайшов технологію подорожей у часі. Вони разом намагаються зупинити небезпечну корпорацію, запобігти глобальній катастрофі та остаточно розв'язати давні сімейні конфлікти.

"Проєкт Адам": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять динамічні візуальні ефекти та вдале поєднання наукової фантастики з родинною драмою. Водночас оглядачі критикують стрічку за зайву вторинність і зазначають, що фільму бракує свіжих ідей про мандрівки в часі.

До речі, 23 жовтня свій день народження також святкує британська акторка Емілія Кларк. Ми вже підготували для вас добірку найцікавіших фільмів, де знялася зірка.