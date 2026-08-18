Как сообщает pagesix, в июньском выпуске подкаста "Best With Them" Пристли, дебютировавший в качестве режиссера еще в третьем сезоне культового подросткового сериала, вспомнил сцену, которая стала для него самым любимым моментом за всю режиссерскую карьеру.

Речь шла о последнем эпизоде с Перри в роли Дилана Маккея – сцене, где его герой под проливным дождем падает на колени, узнав о гибели жены. Съемочную площадку заливали искусственным дождем, а камера на кране медленно отдалялась от актера.



Люк Перри в сериале "Беверли-Гилз" / Фото imdb



Пристли вспоминал, как они с Перри буквально наслаждались теми съемками – и именно эти воспоминания теперь возвращаются к нему чаще всего, когда друга уже нет рядом. Голос актера задрожал, а когда его прямо спросили, скучает ли он по коллеге, Пристли просто молча кивнул, сдерживая слезы.

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"Спи спокойно, милый принц"

Люк Перри, знакомый зрителям также по роли в "Ривердейле", скончался в марте 2019 года в возрасте 52 лет – за несколько дней до этого он перенес обширный инсульт. Тогда Пристли посвятил другу трогательный пост в инстаграме, назвал его настоящим другом и человеком с редкой способностью искренне заботиться о других.

Он писал, что Перри был не просто звездой, а ярким светом, который погас слишком рано, и завершил пост словами "Спи спокойно, милый принц".

Смерть Перри стала для Пристли полной неожиданностью – по его словам, у друга "ничего не болело", а они к тому же были соседями и проводили вместе много времени. Позже, уже после смерти еще одной коллеги по сериалу – Шеннен Доэрти, в августе 2024 года, – Пристли признался, что потеря друзей заставила его задуматься о собственной смертности.

Проснувшись в день своего 50-летия, он осознал: большая часть жизни уже прожита.

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