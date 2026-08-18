Як передає pagesix, у червневому епізоді подкасту "Best With Them" Прістлі, який дебютував як режисер ще у третьому сезоні культового підліткового серіалу, згадав сцену, що стала для нього найулюбленішим моментом за всю режисерську кар'єру.

Йшлося про останній епізод Перрі в ролі Ділана Маккея – сцену, де його герой під зливою падає на коліна, дізнавшись про загибель дружини. Знімальний майданчик заливали штучним дощем, а камера на крані повільно віддалялася від актора.



Люк Перрі у серіалі "Район Беверлі Гілз" / Фото imdb



Прістлі згадував, як вони з Перрі буквально насолоджувалися тими зйомками – і саме ці спогади тепер повертаються до нього найчастіше, коли друга вже немає поруч. Голос актора затремтів, а коли його прямо запитали, чи сумує він за колегою, Прістлі просто мовчки кивнув, стримуючи сльози.

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"Спи спокійно, милий принце"

Люк Перрі, знайомий глядачам також за роллю у "Рівердейлі", помер у березні 2019 року у 52 роки – за кілька днів до цього він переніс масштабний інсульт. Того часу Прістлі присвятив другові зворушливий пост в Instagram, назвавши його справжнім другом і людиною з рідкісною здатністю щиро дбати про інших.

Він писав, що Перрі був не просто зіркою, а яскравим світлом, яке згасло надто рано, і завершив допис словами "Спи спокійно, милий принце".

Смерть Перрі стала для Прістлі повною несподіванкою – за його словами, у друга "нічого не боліло", а вони до того ж були сусідами й проводили разом багато часу. Пізніше, вже після смерті ще однієї колеги по серіалу – Шеннен Доерті, у серпні 2024 року, – Прістлі зізнавався, що втрата друзів змусила його замислитися про власну смертність.

Прокинувшись на свій 50-й день народження, він усвідомив: більшу частину життя вже прожито.

А пам’ятаєте Сідні з культового "Району Мелроуз"? Лора Лейтон, яка зіграла цю героїню, і сьогодні продовжує зніматися – подивімося, як зараз виглядає зірка серіалу 90-х.



