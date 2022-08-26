За три дня до полномасштабного вторжения он узнал, что вторично станет отцом. Несмотря на самые яркие эмоции, актер был взбешен, ведь началась война. Затем Виктор вывез семью в безопасное место.

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Виктор Стороженко о том, когда узнал, что станет отцом во второй раз

За три дня до этого утра (24 февраля – 24 канал) мы узнали с женой, что она беременна. У нас есть еще сын – два годика (большая пауза). И вот когда меня спрашивают, как я пошел на войну… Как? Я никуда не ушел, я был дома. Война сама ко мне пришла,

– поделился актер.



Виктор Стороженко с женой / Фото из инстаграммы актера

Сначала войны Виктор ощущал ярость. "Сначала вывез семью из страны. Потом еще где-то неделю побывал у друзей, в подвале. Думал все это время. Позвонил в военкомат, а они говорят: "Нет, с "белым билетом" не берем". Увидел, что знакомые актеры, с которыми пересекался в антрепризах, пошли в добровольческий батальон "Свобода". Написал, приехал, меня взяли. Начал тренироваться", – вспомнил Виктор, уже через неделю учений попавший в свой первый стрелковый бой.

Режиссерский дебют

Известно также, что до войны Виктор планировал выпустить в свет свой режиссерский дебют спектакль "Косметика врага" по книге Амели Нотомб. Однако война изменила планы. А сразу после премьеры должен был пойти работать в IT.

На 25 февраля у меня был запланирован дебют в качестве режиссера. Должен был выпустить премьеру спектакля "Косметика врага" по книге Амели Нотомб. Декорации роскошные были, мы все хорошо сделали. История такова, что к тому времени я хотел уходить из профессии. Сразу после премьеры должен был нести документы в Fozzy Group и работать в IT,

– вспомнил он.

"Я неплохо программирую, а там были большие деньги, шикарные условия. И вот 24 февраля я просыпаюсь у себя на Нивках от взрывов", – дополнил актер.

Напомним, украинский актер Виктор Стороженко, отец которого африканец, оказался на войне 24 февраля, совершенно без военного опыта, ушел добровольцем в "Легион Свободы". Там Виктор получил опыт уличных боев в Северодонецке и 10 августа был ранен во время сверхтяжелой артиллерийской битвы в Зайцево.