Как сообщила съемочная команда, его проделки перешли границу и съемку ленты приостановили, чтобы выяснить все обстоятельства. Многие женщины подали жалобу на 71-летнего актера Билла Мюррея за его неуместное поведение.

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Билл Мюррей попал в скандал на съемках нового фильма

Следует заметить, что он не касался интимных мест женщин, но мог их обнять и прикоснуться к волосам, дернуть за хвост.

Можно сказать, что он распускал руки. Все это происходило в комедийной манере. Все любят Билла, но на этот раз он перешел границу невинного юмора – некоторые женщины чувствовали себя неловко,

– сообщило издание Page Six.

Сам Билл не считает, что он перешел границу, ведь очень любит флирт и романтику.

Что известно о картине "Быть смертным" Фильм основан на научно-популярной книге Атула Гаванде "Быть смертным: медицина и то, что имеет значение в конце". Съемки начались 28 марта, однако сейчас приостановлены. Планировалось выпустить фильм в 2023 году. Пока неизвестно, повлияет ли на это приостановка выпуска.

Неуместное поведение актера вспомнил и киноактер Бен Дрейфус. По его словам, компания Walt Disney через Мюррея во время съемок комедии 1991 года "А как Боб?" нанимала охрану для защиты актеров.

У Билла Мюррея случился нервный срыв на съемках фильма "А как же Боб?", потому что он хотел дополнительный выходной, а Лора отказала. Он сорвал очки с ее лица, а когда мой отец пожаловался на его поведение – швырнул в него пепельницей,

– подчеркнул Бен в твиттере.