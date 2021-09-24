Рассекретили имя актера, который сыграет возлюбленного принцессы Дианы в сериале "Корона"

В Великобритании все еще продолжается съемочный процесс пятого сезона сериала "Корона", который рассказывает о королевской семье в 1990-х годах. Актер Халид Абдалла ("Бегущий за ветром") сыграет египетского миллиардера Доди аль-Файеда, которого называли возлюбленным принцессы Дианы. Они вместе погибли в автокатастрофе в 1997 году.

Что известно о новом сезоне "Короны"

В пятом сезоне "Короны" принца Филиппа сыграет актер Джонатан Прайс, а принцессу Маргарет — Лесли Мэнвилл, принца Чарльза – Доминик Уэст. Съемки сериала "Корона" от Netflix начали в июле 2021 года.

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В будущем сезоне истории нас ждет сюжет, который охватывает семь лет жизни королевской семьи. По сценарию появятся также оба принца Уильям и Гарри. Также обещают показать непростую историю отношений Чарльза и Дианы.

Сериал "Корона" должна была закончиться на пятом сезоне, однако позже автор проекта Питер Морган решил вернуться к первоначальному плану – сериал будет иметь полных шесть сезонов.

Кто такой Халид Абдалла

Халид Абдалла был номинирован на Оскар за документальный фильм "Майдан" о революционных событиях в Египте 2011-2013 годов. Актер прославился благодаря ролям в фильмах "Не брать живым" и "Кредо убийцы". Когда начались революционные события, актер вернулся в Каир.



Халид Абдалла / Фото Кинориум

В "Короне" ему досталась роль Доди аль-Файеда, принцессу Диану, напомним, сыграет Элизабет Дебики, звезда фильмов "Аргумент" и "Великий Гэтсби".

Продюсеры "Короны" до сих пор не говорят, будет ли показана в сериале парижская авария, в которой погибли принцесса Диана, Доди и их водитель Анри Поль. Возможно, что они уже покажут те события, которые произошли после трагедии.

В пятом сезоне все же хватает сложных моментов из жизни королевской семьи:

развод троих из четырех детей королевы Елизаветы;

скандальное интервью Дианы для ВВС, в котором она рассказала о тайнах брака с Чарльзом и Камилле Паркер-Боулз;

роман Дианы с Доди, а также события, случившиеся уже после их гибели.

Что известно о романе Доди и Дианы

Роман Доди и Дианы начался после того, как в 1997 году Леди Ди разошлась со своим бойфрендом Хаснатом Ханом. Она получила приглашение на яхту "Джоникал" в Сен-Тропе к аль-Файеду. Диана уехала со своими сыновьями Гарри и Уильямом. Доди аль-Файед тогда имел славу ловеласа – встречался с Джулией Робертс и хотел жениться на модели Келли Фишер.



В Сен-Тропе, 1997 год /Фото Vogue

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В Сен-Тропе, 1997 год /Фото Vogue

31 августа 1997 года принцесса Диана и Доди аль-Файед погибли в автокатастрофе, пытаясь убежать от журналистов. Позже в квартире Доди нашли обручальное кольцо с надписью "Скажи да!". Вероятно, он хотел признаться принцессе.

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Награды на Эмми-2021

Напомним, что 13 июля 2021 года стало известно, что сериал и некоторых актрис сериала номинировали на самую престижную телевизионную премию Эмми-2021. Церемония вручения главной телевизионной премии состоялась в Лос-Анджелесе 19 сентября. Сериалу "Корона" вручили больше всего наград: