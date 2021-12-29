Реге-Жан Пейдж, Элизабет Олсен, Тимоти Шаламе: актеры, о которых заговорил весь мир в 2021 году

Пока вы в своих домах потихоньку готовитесь к Новому году, редакция 24 подводит итоги уходящего года. Сегодня мы расскажем об актерах, ставших самыми популярными в этом году.

Мы оценили заслуги мировых знаменитостей и выбрали актеров, о которых больше всего говорили в 2021 году, которые могут похвастаться одержанными победами и яркой актерской ролью в самых успешных фильмах и сериалах. Некоторые из них попали в список лучших по версии IMDb, а другие снялись в стильной фотосессии для The New York Times.

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Зендея

Зендея начала свою карьеру как модель. Однако, затем она увлеклась миром кино и стала хорошо узнаваема благодаря участию в проекте "Эйфория". В 2020 году за роль в этом подростковом сериале звезда получила Эмми. В 2021 году актриса снялась сразу во многих успешных проектах:

романтической драме "Малкольм и Мари";

спортивной комедии "Космический джем: Новое поколение";

научно-фантастическом эпосе "Дюна";

супергеройском фильме "Человек-паук: Нет пути домой".

Сегодня ее актерскую игру называют одной из самых ярких. Кстати, на съемках "Человека-паука" он влюбился в главного героя Тома Голланда и сейчас находится с ним в отношениях.

В фильме о Человеке-пауке Зендея сыграла роль девушки Питера Паркера / Фото из Кинориума

Чон Хо Йон

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

27-летняя южнокорейская модель Чон Хо Йон теперь не только звезда подиумов. После выхода сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Йон завоевала безумную популярность среди любителей мира кино. О ней начали узнавать из всех уголков мира. Через несколько дней после премьеры сериала количество подписчиков актрисы в Инстаграм выросло до 18 миллионов. Это сделало ее официально популярнейшей корейской актрисой в инстаграме.

Чон Хо Йон в сериале получила непростую роль. Она сыграла карманную воровку Кан Се Бек, которая решила присоединиться к смертельной игре, чтобы собрать денег для своего младшего брата. Известно, что актриса не ожидала, что она станет столь популярной после дебюта в кино.

Я была так счастлива из-за того, что получила роль. Я все еще нервничаю, думая о встрече с аудиторией через экран. Я никогда даже мечтать не могла, что шоу станет такой мировой сенсацией.

– поделилась модель.

Чон Хо Йон в сериале "Игра в кальмара" / Фото из Кинориума

Тимоти Шаламе

Фильм "Дюна", который называют шедевром кинематографа, принес большую популярность 26-летнему американскому актеру Тимоти Шаламе. В фильме он сыграл роль герцога Пола Атрида. Кроме "Дюны", в 2021 году актер снялся в следующих проектах:

художественном фильме Веса Андерсона "Французский вестник";

комедии в жанре политической сатиры "Не смотри вверх".

Весной, 27 марта, Тимоти Шаламе вероятно сразится за Оскара в категории "Лучшая мужская роль". Отметим, что фильм "Дюна" выдвинули на Оскар 2022 года в 14 категориях.

Тимоти Шаламе в фильме "Дюна" / Фото из Кинориума

Фиби Дайневор

Когда 26-летняя Фиби Дайневор подумала совершить перерыв в актерской карьере, ей предложили главную роль в сериале Шонды Раймс "Бриджертоны". Сразу после премьеры первого сезона шоу стало самым успешным на Netflix, а актриса столкнулась со всемирной популярностью. В 2021 году Фиби Дайневор дала интервью изданию Glamour, в котором рассказала о съемках постельных сцен в "Бриджертонах" и лжи на прослушивании.

Второй сезон сериала выйдет 25 марта 2022 года и сместит фокус от истории любви между Дафной (Фиби Дайневор) и Саймоном (Реге-Жан Пейдж) к роману Энтони из Кейт.

Фиби Дайневор в роли Дафны в сериале "Бриджертоны" / Фото из Кинориума

Реге-Жан Пейдж

Очаровательная внешность, драматический талант и харизма сделали актера одним из самых обсуждаемых мужчин в 2021 году. Все это из-за роли обольстительного и харизматичного герцога Гастингса в сериале "Бриджертоны". Более того, говорят, что Реге-Жан Пейдж может сыграть нового Джеймса Бонда.

Реге-Жан Пейдж в сериале "Бриджертоны" / Фото из Кинориума

Элизабет Олсен

В этом году американская актриса сыграла в сериале "ВандаВижн". Благодаря роли Ванды Максимофф во вселенной Marvel звезда приобрела безумную популярность. По сюжету сначала героиня имеет конфликт с Мстителями, а позже присоединяется к ним и становится одним из самых могущественных борцов за справедливость. За эту роль звезда получила Эмми.

Элизабет Олсен сыграла Ванду в сериале "ВандаВижн" / Фото из Кинориума

Кристен Стюарт

Загадочный внутренний мир Леди Ди смогла передать актриса Кристен Стюарт. За роль в фильме "Спенсер" звезда получила награду "Performer Tribute". В комментарии журналистам Кристен Стюарт призналась, что на самом деле ее перевоплощение не является легким. В течение нескольких месяцев актриса проходила курсы по диалектологии, чтобы научиться говорить с британским акцентом.

Заметим, критики сразу отметили актерскую игру Кристен Стюарт. В частности, Пит Гэммонд из Deadline поделился: "Мне не хватит слов, чтобы описать игру Стюарт – от невероятно точного описания исторической фигуры до прекрасного изображения сущности того, кем она была".

Кристен Стюарт в роли Леди Ди в фильме "Спенсер" / Фото из Кинориума

Уилл Смит

Уилл Смит оказался в нашем списке из-за участия в "Короле Ричарде". Фильм наполняет безумной мотивацией, ведь сам актер рассказал о силе семьи, настойчивости и непоколебимой вере, которые помогают достичь лучшего, изменять себя и мир. Обаяние, драйв, интеллект, смекалка и харизма помогли этому мужчине стать одним из самых популярных актеров 2021 года.

Уилл Смит воспитывает чемпионок в трогательном фильме "Король Ричард" / Фото из Кинориума

Бенедикт Камбербетч

Камбербетч в свою карьеру сыграл несколько высоко оцененных телевизионных ролей. "Мавританец", "А что как...?", "В руках пса", "Кошачьи миры Луиса Вейна", "Человек-паук: Домой пути нет" – это перечень шоу, в которых снялся Камбербетч в 2021 году. Это невероятно талантливый актер, которому, кажется, любая роль по силам.

В этом году актеру вручили премию Общества кинокритиков Нью-Йорка. Он получил звание "лучшего актера" за главную роль в фильме "В руках пса".

Бенедикт Камбербетч / Фото с твиттера NetflixFilm

Некоторые звезды, о которых мы упомянули в нашем списке, вошли в рейтинг лучших актеров по версии The New York Times (Кристен Стюарт, Бенедикт Камбербетч, Уилл Смит). В стильной черно-белой фотосессии артисты позировали перед фотографом Рувеном Афанадором.

Самые популярные актеры 2021 года снялись в стильной фотосессии / Фото The New York Times