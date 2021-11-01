Мировая премьера фильма "Дюна" состоялась на Венецианском кинофестивале 2021 года в сентябре. В кинотеатрах мир увидел картину 14 октября 2021 года. Стоит напомнить, что в Украине премьера фильма состоялась раньше на месяц – 16 сентября 2021 года.

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Фильм режиссера Дени Вильнева хотят видеть в следующих номинациях:

  • Лучший фильм,
  • Лучший режиссер,
  • Лучший адаптированный сценарий,
  • Лучшая мужская роль – Тимоти Шаламе,
  • Лучшая женская роль второго плана – Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплинг,
  • Лучшая мужская роль второго плана – Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Стивен МакКинли Хендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем,
  • Лучшая работа оператора,
  • Лучший монтаж – художник-постановщик,
  • Лучший грим и прически,
  • Лучший звук,
  • Лучшие костюмы,
  • Лучшие визуальные эффекты,
  • Лучший звук,
  • Лучший саундтрек – Ханс Циммер.

Сюжет "Дюны"

События фильма происходят в далеком будущем. История рассказывает о герцоге Лето Атрейдеса (Оскар Айзек), который получил контроль над пустынной планетой Арракис – крайне ценной, ведь здесь находится единственный источник самого редкого и ценного вещества во вселенной – специи. Эта специя помогает путешествовать по Вселенной, ведь наделяет сознание человека важным даром обновления и уникальными умственными способностями.

Однако Арракис наполнен гигантскими червями, которые нападают на добытчиков специи. Сын герцога Лето – Пол (Тимоти Шаламе) будет вынужден отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить контроль над Арракисом и специей.

"Дюна" 2021: смотрите трейлер фильма

Все, что нам стоит знать о вероятном номинанте на Оскар 2022

  • После премьеры ленты на Венецианском кинофестивале актеров и режиссера ждали 7-минутные овации зрителей. Отзывы критиков на фильм "Дюна" читайте в материале Кино 24.
  • Меньше чем за месяц фильм Дэнни Вильнева "Дюна" успел возглавить рейтинг проката в США, но, имея гибридную премьеру фильма, не обогнала "Отряд самоубийц" на HBO Max.
  • Фильм "Дюна" ворвался на первую строчку рейтинга в Украине по кассовым сборам в сентябре 2021 года.
  • Авторы картины о загадочной планете Арракис рассекретили дату выхода и детали будущего продолжения фильма.