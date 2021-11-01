Світова прем'єра стрічки "Дюна" відбулась на Венеційському кінофестивалі 2021 року у вересні. У кінотеатрах світ побачив картину 14 жовтня 2021 року. Варто нагадати, що в Україні прем'єра стрічки відбулась раніше на місяць – 16 вересня 2021 року.
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Фільм режисера Дені Вільньова хочуть бачити у таких номінаціях:
- Найкращий фільм,
- Найкращий режисер,
- Найкращий адаптований сценарій,
- Найкраща чоловіча роль – Тімоті Шаламе,
- Найкраща жіноча роль другого плану – Ребека Фергюсон, Шерон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплінг,
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Дейв Батіста, Стівен МакКінлі Гендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем
- Найкраща робота оператора,
- Найкращий монтаж – художник-постановник,
- Найкращий грим та зачіски,
- Найкращий звук,
- Найкращі костюми,
- Найкращі візуальні ефекти,
- Найкращий звук,
- Найкращий саундтрек – Ганс Ціммер.
Сюжет "Дюни"
Події стрічки відбуваються у далекому майбутньому. Історія розповідає про герцога Лето Атрейдеса (Оскар Айзек), що отримав контроль над пустельною планетою Арракіс – яка є вкрай цінною, адже тут знаходиться єдине джерело найрідкіснішої та найціннішої речовини у всесвіті – спеції. Ця спеція допомагає подорожувати Всесвітом, адже наділяє свідомість людини важливим даром відновлення та унікальними розумовими здібностями.
Однак Арракіс наповнений велетенськими червами, які нападають на видобувачів спайсу. Син герцога Лето – Пол (Тімоті Шаламе), буде змушений відправитися на страшну планету, аби забезпечити контроль над Арракісом та спецією.
"Дюна" 2021: дивіться трейлер фільму
Усе, що нам варто знати про ймовірного номінанта на Оскар 2022
- Після прем'єри стрічки на Венеційському кінофестивалі на акторів та режисера чекали 7-ми хвилинні овації глядачів. Відгуки критиків на фільм "Дюна" читайте у матеріалі Кіно 24.
- Менше ніж за місяць стрічка Дені Вільньова "Дюна" встигла очолити рейтинг прокату у США, але, маючи гібридну прем'єру стрічки, не обігнала "Загін самогубців" на HBO Max.
- Фільм "Дюна" увірвався на першу сходинку рейтингу в Україні за касовими зборами у вересні 2021 року.
- Автори картини про загадкову планету Арракіс розсекретили дату виходу і деталі майбутнього продовження стрічки.