Світова прем'єра стрічки "Дюна" відбулась на Венеційському кінофестивалі 2021 року у вересні. У кінотеатрах світ побачив картину 14 жовтня 2021 року. Варто нагадати, що в Україні прем'єра стрічки відбулась раніше на місяць – 16 вересня 2021 року.

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Фільм режисера Дені Вільньова хочуть бачити у таких номінаціях:

Найкращий фільм,

Найкращий режисер,

Найкращий адаптований сценарій,

Найкраща чоловіча роль – Тімоті Шаламе,

Найкраща жіноча роль другого плану – Ребека Фергюсон, Шерон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплінг,

Найкраща чоловіча роль другого плану – Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Дейв Батіста, Стівен МакКінлі Гендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем

Найкраща робота оператора,

Найкращий монтаж – художник-постановник,

Найкращий грим та зачіски,

Найкращий звук,

Найкращі костюми,

Найкращі візуальні ефекти,

Найкращий звук,

Найкращий саундтрек – Ганс Ціммер.

Сюжет "Дюни"

Події стрічки відбуваються у далекому майбутньому. Історія розповідає про герцога Лето Атрейдеса (Оскар Айзек), що отримав контроль над пустельною планетою Арракіс – яка є вкрай цінною, адже тут знаходиться єдине джерело найрідкіснішої та найціннішої речовини у всесвіті – спеції. Ця спеція допомагає подорожувати Всесвітом, адже наділяє свідомість людини важливим даром відновлення та унікальними розумовими здібностями.

Однак Арракіс наповнений велетенськими червами, які нападають на видобувачів спайсу. Син герцога Лето – Пол (Тімоті Шаламе), буде змушений відправитися на страшну планету, аби забезпечити контроль над Арракісом та спецією.

"Дюна" 2021: дивіться трейлер фільму

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