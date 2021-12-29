Ми оцінили заслуги світових знаменитостей і обрали акторів, про яких найбільше говорили у 2021 році і які можуть похвалитися здобутими перемогами та яскравою акторськими ролями у найуспішніших фільмах та серіалах. Деякі з них потрапили до списку найкращих за версією IMDb, а інші – знялися в стильній фотосесії для The New York Times.

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Зендея

Зендея розпочала свою кар’єру як модель. Однак потім вона захопилася світом кіно і стала добре впізнаваною завдяки участі у проєкті "Ейфорія". У 2020 році за роль у цьому підлітковому серіалі зірка отримала Еммі. У 2021 році акторка знялася одразу у багатьох успішних проєктах:

романтичній драмі "Малкольм і Марі";

спортивній комедії "Космічний джем: Нове покоління";

науково-фантастичній епосі "Дюна";

супергеройському фільмі "Людина-павук: Додому шляху нема".

Сьогодні її акторську гру називають однією із найяскравіших. До речі, на зйомках "Людини-павука" вона закохалась у головного героя Тома Голланда і зараз перебуває з ним у стосунках.



У фільмі про Людину-павука Зендея зіграла роль дівчини Пітера Паркера / Фото з Кіноріуму

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Чон Хо Йон

27-річна південнокорейська модель Чон Хо Йон тепер не лише зірка подіумів. Після виходу серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон завоювала шалену популярність серед любителів світу кіно. Про неї почали дізнаватися з усіх куточків світу. За кілька днів після прем’єри серіалу кількість підписників актриси в інстаграмі зросла до 18 мільйонів. Це зробило її офіційно найпопулярнішою корейською актрисою в інстаграмі.

Чон Хо Йон у серіалі отримала непросту роль. Вона зіграла кишенькову злодійку Кан Се Бек, яка вирішила приєднатися до смертельної гри, щоб зібрати грошей для свого молодшого брата. Відомо, що акторка не очікувала, що вона стане такою популярною після дебюту в кіно.

Я була така щаслива через те, що отримала роль. Я все ще нервую, думаючи про зустріч з аудиторією через екран. Я ніколи навіть мріяти не могла, що шоу стане такою світовою сенсацією,

– поділилася модель.



Чон Хо Йон у серіалі "Гра в кальмара" / Фото з Кіноріуму

Тімоті Шаламе

Фільм "Дюна", який називають шедевром кінематографа, приніс неабияку популярність 26-річному американському акторові Тімоті Шаламе. У фільмі він зіграв роль герцога Пола Атріда. Окрім "Дюни", у 2021 році актор знявся у таких проєктах:

художньому фільмі Веса Андерсона "Французький вісник";

комедії у жанрі політичної сатири "Не дивися вгору".

Навесні, 27 березня, Тімоті Шаламе, ймовірно, позмагається за Оскара у категорії "Найкраща чоловіча роль". Зауважимо, що фільм "Дюну" висунули на Оскар 2022 у 14 категоріях.



Тімоті Шаламе у фільмі "Дюна" / Фото з Кіноріуму

Фібі Дайневор

Коли 26-річна Фібі Дайневор подумала зробити перерву в акторській кар'єрі, їй запропонували головну роль у серіалі Шонди Раймс "Бріджертони". Відразу після прем’єри першого сезону шоу стало найуспішнішим на Netflix, а актриса стикнулася зі всесвітньою популярністю. У 2021 році Фібі Дайневор дала інтерв’ю виданню Glamour, в якому розповіла про зйомки постільних сцен у "Бріджертонах" і брехню на прослуховуванні.

Другий сезон серіалу вийде 25 березня 2022 року і змістить фокус від історії кохання між Дафні (Фібі Дайневор) і Саймоном (Реге-Жан Пейдж) до роману Ентоні з Кейт.



Фібі Дайневор у ролі Дарфі у серіалі "Бріджертони" / Фото з Кіноріуму

Реге-Жан Пейдж

Чарівна зовнішність, драматичний талант і харизма зробили актора одним з найобговорюваніших чоловіків 2021 року. Все це через роль звабливого й харизматичного герцога Гастінгса у серіалі "Бріджертони". Ба більше, подейкують, що Реге-Жан Пейдж може зіграти нового Джеймса Бонда.



Реге-Жан Пейдж у серіалі "Бріджертони" / Фото з Кіноріуму

Елізабет Олсен

Цього року американська акторка зіграла у серіалі "ВандаВіжн". Завдяки ролі Ванди Максимофф у всесвіті Marvel зірка здобула шалену популярність. За сюжетом, спершу героїня має конфлікт з Месниками, а пізніше приєднується до них і стає однією із наймогутніших борців за справедливість. За цю роль зірка отримала Еммі.



Елізабет Олсен зіграла Ванду у серіалі "ВандаВіжн" / Фото з Кіноріуму

Крістен Стюарт

Загадковий внутрішній світ Леді Ді змогла передати акторка Крістен Стюарт. За роль у фільмі "Спенсер" зірка отримала нагороду Performer Tribute. У коментарі журналістам Крістен Стюарт зізналась, що насправді її перевтілення не є легким. Упродовж кількох місяців актриса проходила курси з діалектології, аби навчитись говорити з британським акцентом.

Зауважимо, критики відразу відзначили акторську гру Крістен Стюарт. Зокрема, Піт Геммонд із Deadline поділився: "Мені забракне слів, щоб описати гру Стюарт – від неймовірно влучного опису історичної фігури до прекрасного зображення сутності того, ким вона була".



Крістен Стюарт у ролі Леді Ді у фільмі "Спенсер" / Фото з Кіноріуму

Вілл Сміт

Вілл Сміт опинився у нашому списку через участь у "Король Річард". Фільм наповнює шаленою мотивацією, адже сам актор розповів про силу сім’ї, наполегливість та непохитну віру, що допомагають досягнути кращого, змінювати себе і світ. Чарівність, драйв, інтелект, кмітливість та харизма допомогли цьому чоловікові стати одним із найпопулярніших акторів 2021 року.



Вілл Сміт виховує чемпіонок у зворушливому фільмі "Король Річард" / Фото з Кіноріуму

Бенедикт Камбербетч

Камбербетч за свою кар'єру зіграв кілька високо оцінених телевізійних ролей. "Мавританець", "А що як...?", "У руках пса", "Котячі світи Луїса Вейна", "Людина-павук: Додому шляху нема" – це перелік шоу, в яких знявся Камбербетч у 2021 році. Це неймовірно талановитий актор, якому, здається, будь-яка роль під силу.

Цього року акторові вручили премію Товариства кінокритиків Нью-Йорка. Він отримав звання "найкращого актора" за головну роль у фільмі "У руках пса".



Бенедикт Камбербетч / Фото з твітера NetflixFilm

Деякі зірки, про яких ми згадали у нашому списку, увійшли до рейтингу найкращих акторів за версією The New York Times (Крістен Стюарт, Бенедикт Камбербетч, Вілл Сміт). У стильній чорно-білій фотосесії артисти позували перед фотографом Рувеном Афанадором.

Найпопулярніші актори 2021 року знялися у стильній фотосесії / Фото The New York Times