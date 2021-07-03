Темнокожий актер Реге-Жан Пейдж заменит Джеймса Бонда в новом фильме

Следующий Джеймс Бонд может быть темнокожим – букмекеры уже начали принимать ставки на то, кто займет почетное место Дэниэла Крейга. Последний после фильма "Не время умирать" больше не собирается возвращаться к роли легендарного агента 007.

Ранее одним из фаворитов был Том Харди и его шансы появиться в роли секретного агента на службе Ее Величества оценивали как очень большие. Теперь же появился новый кандидат на роль Бонда.

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Что известно о фильме "Не время умирать"

Ранее стало известно, что в ленте "Не время умирать" номер 007 в разведывательном бюро MI6 займет темнокожая актриса Лаша Линч, известная по фильму "Капитан Марвел". Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга никуда не денется. Однако по сюжету персонаж устал от своей напряженной жизни и отправился отдыхать на Ямайку.

Именно поэтому его позывной "агент 007" передадут другому оперативнику в исполнении Лаши. Напомним, в украинский прокат "Не время умирать" выходит 30 сентября 2021 года.

Где мы видели Реге-Жан Пейджа

Кстати, права на франшизу об агенте МI-6 принадлежат студии MGM. В мае Amazon объявила, что покупает ее за 8,45 миллиарда долларов. Не исключено, что окончательное решение, кто станет следующим Бондом, будет принято только после завершения покупки.

На прошлой неделе газета Daily Express провела опрос букмекеров, который показал, что в настоящее время главным претендентом на роль для замены героя Бонда является 31-летний Реге-Жан Пейдж. В первую очередь парень известен по роли герцога Гастингса в сериале Netflix "Бриджертон".

Этот проект сделал с Пейджа настоящую звезду. До выхода шоу у актера было чуть больше 30 тысяч подписчиков в Instagram, а теперь их насчитывается уже 5,6 миллиона.



Новым агентом 007 может стать Реге-Жан Пейдж / Кинориум