Изменятся ли токсичные отношения Ренфилда и Дракулы в новом фильме: потрясающий поворот

Иногда ваш босс может быть настоящим монстром. А в случае Ренфилда – это еще и буквальная правда, ведь он работает на одного из самых известных монстров всех времен – Дракулу.

Ренфилд веками верно служил своему боссу, не ставя под сомнение ни одну из его просьб, однако он больше не желает следовать указаниям безумного босса и стремится наконец-то уволиться. Но не знает, как побороть Дракулу самостоятельно.

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Ренфилд и Дракола – что известно о персонажах нового фильма "Ренфилд"

Все меняется, когда Ренфилд встречает полисменку Ребекку (Аквафина) – принципиальную и смелую офицерку, полную решимости уничтожить одну из самых мощных преступных семейных группировок ее города. Вдохновленный готовностью Ребекки отстаивать то, что правильно, Ренфилд набирается мужества разорвать токсические отношения со своим боссом, чтобы снова наслаждаться жизнью среди живых.

Полисменка Ребекку (Аквафина) / Universal Pictures

Автор сценария и продюсер ленты Роберт Киркман давно хотел рассказать историю о Дракуле не глазами героя, а опираясь на рассказ кого-нибудь из его окружения. Так возникла идея поставить в центр сюжета картины именно Ренфилда.

Впервые персонаж появился на страницах классического произведения Брема Стокера "Дракула", опубликованного еще в 1897 году. В романе Ренфилд изображен больным пациентом клиники для сумасшедших, поскольку страдает странным расстройством – он начал есть живых насекомых, а затем птиц, чтобы получить их "жизненную силу" и достичь бессмертия.

Ренфилд также появляется в одноименном ужастике 1931 года, срежиссированном Тодом Броунингом, где главные роли сыграли Бела Лугоши (Дракула) и Дуайт Фрай (Ренфилд). Десятилетие спустя роль Ренфилда досталась американскому актеру и музыканту Томасу Уэйтсу в экранизации "Дракулы" от режиссера Фрэнсиса Форда Коппола, где роль мифического вампира получил Гэри Олдмен.

В новой экранизации создатели фильма пытались сосредоточиться на токсичной динамике взаимодействия между Ренфилдом и Дракулой, объединив грамотно жанр черной комедии с фильмом ужасов.

"Ренфилд": смотрите трейлер фильма

Ренфилд – Николас Голт

После более чем столетия рабства, Ренфилд наконец-то стремится освободиться от влияния всемогущего Дракулы, однако тот имеет на своего прислужника совсем другие планы. Из-за чего Ренфилд чувствует себя безнадежно и несчастно.

Номинант премии "Эмми" Николас Голт идеально подошел к роли вечного слуги. По словам режиссера фильма Криса Маккея, он очень волновался, когда предлагал роль Голта, поскольку считает парня одним из самых талантливых актеров молодого поколения Голливуда.

Николас очень трудолюбивый, умный и смешной. Он подошел к работе над лентой со всей серьезностью и выложился прямо на полную,

– прокомментировал режиссер.

Ренфилд в роли Николаса Голта и Дракула в роли Николаса Кейджа / Universal Pictures

"Ренфилд истощен от постоянных дурацких прихотей своего босса. Единственное, о чем он мечтает - это наконец убежать от Дракулы, вернуться к нормальному существованию и найти ту искру, которая наконец подарит ему мотивацию жить. Токсичность отношений между Дракулой и Ренфилдом просто зашкаливает, вместе так долго, что, как никто, умеют бить в самые болезненные места", - комментирует актер.

Чтобы подготовиться к роли Ренфилда, Голт прочитал "Дракулу" Стокера и посмотрел фильм 1931 года, чтобы понять, какие элементы он мог бы позаимствовать из увлекательной игры Двайта Фрая. "Я пытался повторить все, что мог, – говорит Голт. – Я действительно вдохновился этой работой и пытался соединить свое видение с классикой".

Кроме того, актеру пришлось пройти интенсивную боевую подготовку, чтобы лучше выполнять каскадерскую работу. Единственное, к чему он не был готов – это количество жуков, которые ему придется съесть. К счастью для Голта, большинство из них было изготовлено кондитерами. Со всем тем, ему таки пришлось попробовать несколько сушеных сверчков и по крайней мере одно настоящее насекомое.

Ренфилд в роли Николаса Голта / Universal Pictures

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Дракула – Николас Кейдж

Немногие актеры посвящают себя роли так, как это делает лауреат премии Оскар Николас Кейдж, так что для творческой команды фильма выбор актера на роль Дракулы был очевиден. Не говоря уже о том, что Кейдж успел сыграть роль вампира на рассвете карьеры в культовой истории 1988 года "Поцелуй вампира".

Когда Кейдж впервые прочитал сценарий "Ренфилда", он поразился его оригинальностью.

Для меня эта история стала чем-то свежим и совершенно новым. Чем-то таким, что мы могли бы интерпретировать по-своему. Кроме того, удачное сочетание комедии и ужасов – это то, благодаря чему можно получить действительно нетривиальную историю,

– говорит актер.

Увлечение Дракулой у Кейджа началось еще в детстве благодаря отцу, с которым он вместе смотрел черно-белые фильмы в семейной гостиной. Среди кинолент был и новаторский немой фильм "Носферата. Симфония ужаса" 1929 года, неофициальная экранизация книги Брема Стокера, в которой Макс Шрек сыграл зловещего вампира графа Орлока.

Жуткое существо с лысой головой и длинными, похожими на когти, ногтями врезалось в память Кейджа. "Понимаете, когда тебе 5 и ты смотришь фильму ужаса, где устрашающее существо делает какие-то жуткие вещи - эти моменты оставляют незабываемое впечатление", - рассказал Николас.

Дракула в роли Николаса Кейджа / Universal Pictures

Думая о том, как Кейдж хотел бы изобразить Дракулу в новом фильме, он искал вдохновение среди прошлых экранизаций истории. Актер загадал Макса Шрека, Кристофера Ли, сыгравшего немало ролей в фильмах о Дракуле.

На него также произвела впечатление уязвимость Гери Олдмена в фильме "Дракула" Брэма Стокера в 1992 году. Однако наибольшее влияние на Кейджа имела именно семейная связь. "Отец был необычайно элегантным мужчиной, он был умным и вообще настоящим аристократом. Где бы он ни находился, отец всегда был самым умным человеком в комнате. Именно он стал ролевой моделью для моего персонажа".

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