Райан Куглер рассказал, как франшиза "Черная пантера" будет создаваться без главной ее звезды – Чедвика Боузмана. Он умер в августе 2020 года после длительной борьбы с раком толстой кишки.

Между тем Райан Куглер работает над долгожданным продолжением первого фильма, который вышел в 2018 году. Он рассказал, как будет продолжать проект без Боузмана.

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Он поделился, что все еще переживает из-за этого. Куглер признался, что ему трудно быть частью продолжения этого проекту без Боузмана, "который, подобно клею, скрепляет его".

Я пытаюсь найти баланс между работой и личной жизнью. Но я еще не достиг этого. Так что это, без сомнения, самое сложное, что мне приходилось делать в моей профессиональной жизни. Это больно и жалит, но это также невероятно мотивирует,

– рассказал Куглер.

Он рассказал, что терять Чедвика Боузмана невероятно грустно. Но режиссер невероятно мотивирован тем, что должен проводить время с этим культурным достоянием, которое помог создать Боузман.

"Черная пантера" будет без главного героя?

Напомним, что в декабре 2020 года продюсер ленты Кевин Файги подтвердил , что роль Т'Чаллы, которую выполнял Боузман, не отдадут другому актеру.

В январе он уточнил, что образ актера не будут воспроизводить с помощью компьютерной графики.

Оновной акцент 2 части "Черной пантеры" будет на Ваканде, изучении других ее персонажей и субкультур.

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