Райан Куглер розповів, як франшиза "Чорна пантера" буде створюватись без головної її зірки – Чедвіка Боузмана. Він помер в серпні 2020 року після тривалої боротьби з раком товстої кишки.

Тим часом Райан Куглер працює над довгоочікуваним продовженням першого фільму, який вийшов у 2018 році. Він розповів, як продовжуватиме проєкт без Боузмана.

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Він поділився, що все ще переживає через це. Куглер зізнався, що йому важко бути частиною продовження цього проєкту без Боузмана, "який, подібно до клею, скріплює його".

Я намагаюся знайти баланс між роботою та особистим життям. Але я ще не досяг цього. Так що це, без сумніву, найскладніше, що мені доводилося робити в моєму професійному житті. Це боляче і жалить, але це також неймовірно мотивує,

– розповів Куглер.

Він розповів, що втрачати Чедвіка Боузмана неймовірно сумно. Але він неймовірно мотивований тим, що повинен проводити час з цим культурним надбанням, яке допоміг створити Боузман.

"Чорна пантера" буде без головного героя?

Нагадаємо, що у грудні 2020 року продюсер стрічки Кевін Файгі підтвердив, що роль Т'Чалли, яку виконував Боузман, не віддадуть іншому акторові.

У січні він уточнив, що образ актора не відтворюватимуть за допомогою комп'ютерної графіки.

Оновний акцент 2 частини "Чорної пантери" буде на Ваканді, вивченні інших її персонажів та субкультур.

Фільм "Чорна пантера": дивіться трейлер першої частини з Чедвіком Боузманом

Останню роль Чедвіка Боузмана можна побачити у фільмі від Netflix "Ма Рейні: мати блюзу" за яку його посмертно нагородили "Золотим глобусом" за найкращу чоловічу роль в драмі, а також премією "Вибір критиків" за кращу чоловічу роль.