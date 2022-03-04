Семья Ирины Цилык , проживающая в России, не понимает, что происходит. То есть у них, конечно, есть своя версия, но фейковая. Режиссер пыталась объяснить, но ответа не получила.

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Она подчеркнула, пока в России у власти Путин – в Украине происходит трагедия мирового масштаба. Режиссер рассказала, как россияне уничтожают города и убивают мирных людей. Украинцы, прежде всего, ненавидят их за это. "Эта ненависть поняла, когда на нас нападают без предупреждения в 4 утра и начинают бомбить наши города, убивая гражданских и детей", – написала режиссер.

Цилык вспомнила о потерях россиян, о том, что в России им врут, и отметила, что больше не приедет к ним в гости (режиссер не была в Москве с 2008 года – Кино 24) и никогда их не простит.

На моих глазах родилась новая Украина, которая не даст себя завоевать и не простит россиянам эту войну. Это не ура-патриотизм, а естественная реакция на желание уничтожить украинскую свободу, идентичность и достоинство,

– сказала она.

Интересно, что письмо Ирины Цилык было опубликовано российскими СМИ. Кроме этого продюсер Александр Роднянский сказал, что письмо произвело сильное впечатление на него.

Я думаю, до россиян только начинает доходить, какую страшную силу ненависти они у нас породили и насколько эти процессы теперь необратимы. Еще совсем чуть-чуть, и они это осознают в полной мере. А пути назад уже нет. Never again,

– отметила Цилык .



Письмо Ирины Цилык к россиянам / Скриншот из фейсбука режиссера