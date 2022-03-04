Родина Ірини Цілик, яка проживає в Росії, не розуміє, що відбувається. Тобто у них, звісно, є своя версія, однак фейкова. Режисерка намагалася пояснити, але відповіді не отримала.

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Вона наголосила, поки в Росії при владі Путін – в Україні відбувається трагедія світового масштабу. Режисерка розповіла, як росіяни нищать міста і вбивають мирних людей. Українці насамперед ненавидять їх за це. "Ця ненависть зрозуміла, коли на нас нападають без попередження о 4 ранку і починають бомбити наші міста, вбиваючи цивільних та дітей", – написала режисерка.

Цілик згадала про втрати росіян, про те, що в Росії їм брешуть, і зазначила, що більше ніколи не приїде до них в гості (режисерка не була в Москві з 2008 року, – Кіно 24) та ніколи їх не пробачить.

На моїх очах народилася нова Україна, яка не дасть себе завоювати та нізащо не пробачить росіянам цю війну. Це не ура-патріотизм, а природна реакція на бажання знищити українську свободу, ідентичність та гідність,

– сказала вона.

Цікаво, що лист Ірини Цілик опублікували російські ЗМІ. Крім цього продюсер Олександр Роднянський сказав, що лист справив сильне враження на нього.

Я думаю, до росіян тільки-тільки починає доходити, яку страшну силу ненависті вони в нас породили та наскільки ці процеси тепер незворотні. Ще зовсім трохи, і вони це усвідомлять повною мірою. А шляху назад уже нема. Never again,

– зазначила Цілик.



Лист Ірини Цілик до росіян / Скриншот з фейсбуку режисерки

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