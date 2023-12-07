Впрочем, российские СМИ сообщают, что генеральный директор российской киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров отказался это делать. Читайте, как он объясняет такую позицию.

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Карен Шахназаров ответил на просьбу вырезать актрис с проукраинской позицией из фильма "Ирония судьбы"

Речь идет о российской знаменитости Лие Ахеджакове и ее польской коллеге Барбаре Брыльской. Их лица хотели заменить в фильме "Ирония судьбы" с помощью технологии "дипфейк". Инициаторами этой идеи стали депутаты Госдумы. А все по той причине, что Лия Ахеджакова и Барбара Брыльска поддержали Украину в войне с Россией.

Карен Шахназаров не поддержал инициативу, и заметил, что это очень неуместная просьба.

Зачем портить хороший фильм, который любят миллионы зрителей? Никаких намеков на то, чтобы фильм менять, у нас нет. И никогда не будет, потому что я считаю, что это глупость велика,

– высказался он.

Лия Ахеджакова и Барбара Брыльска поддержали Украину

Лия Ахеджакова известна в Украине своей категоричной позицией по агрессивной политике Путина. Она неоднократно говорила о том, что не сможет простить россиянам войну против Украины. А раньше даже проявила смелость и вышла на сцену с флагом Украины, выразив свою поддержку. В подписи к ролику говорится, что это произошло на концерте в Германии 27 июля 2023 года.



Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины / Скриншот с видео

Ахеджакову поддержала польская актриса, также снимавшаяся в российском фильме "Ирония судьбы", Барбара Брыльска.

Лие, так держать! Родина ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно ехать и бороться, как мы,

– посоветовала Барбара Брыльскому коллеге.

За такое громкое заявление депутат из партии Путина, Ольга Занко, решила отомстить Барбаре Брыльской и спустя почти 50 лет после премьеры вырезать ее из "Иронии судьбы".

Для актера самое страшное наказание – забвение. Актриса Брыльская, которую когда-то любила вся страна, сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятыми Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и уважение, но мы также легко можем стереть эту актрису из "Иронии судьбы",

– написала Занко в своем телеграмме канале.

Она придумала, что можно заменить Брыльску с помощью нейросети. Депутат госдумы даже создала короткий ролик, где продемонстрировала свои "умения". Но выяснилось, что авторы фильма не собираются менять лицо актрис, даже несмотря на их проукраинскую позицию.