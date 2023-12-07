Утім, російські ЗМІ повідомляють, що генеральний директор російської кіностудії "Мосфільм", Карен Шахназаров, відмовився це робити. Читайте, як він пояснює таку позицію.

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Карен Шахназаров відповів на прохання вирізати акторок з проукраїнською позицією з фільму "Іронія долі"

Йдеться про російську знаменитість Лію Ахеджакову та її польську колегу Барбару Брильську. Їхні обличчя хотіли замінити у фільмі "Іронія долі" за допомогою технології "діпфейк". Ініціаторами цієї ідеї стали депутати Держдуми. А все з тієї причини, що Лія Ахеджакова та Барбара Брильська підтримали Україну у війні з Росією.

Карен Шахназаров не підтримав ініціативу, і зауважив, що це дуже недоречне прохання.

Навіщо псувати хороший фільм, який люблять мільйони глядачів? Жодних натяків на те, щоб фільм змінювати, у нас немає. І ніколи не буде, тому що особисто я вважаю, що це дурість велика,

– висловився він.

Лія Ахеджакова та Барбара Брильська підтримали Україну

Лія Ахеджакова відома в Україні своєю категоричною позицією щодо агресивної політики Путіна. Вона неодноразово говорила про те, що не зможе пробачити росіянам війну проти України. А раніше навіть проявила сміливість і вийшла на сцену з прапором України, виразивши свою підтримку. У підписі до ролика йдеться, що це сталося на концерті в Німеччині 27 липня 2023 року.



Лія Ахеджакова вийшла на сцену з прапором України / Скриншот із відео

Ахеджакову підтримала польська акторка, яка також знімалась у російському фільмі "Іронія долі", Барбара Брильська.

Ліє, так тримати! Батьківщина її негідна. Звичайно, їй потрібно їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй потрібно їхати й боротися, як ми,

– порадила Барбара Брильська колезі.

За таку гучну заяву депутатка з партії Путіна, Ольга Занко, вирішила помститися Барбарі Брильській і через майже 50 років після прем'єри вирізати її з "Іронії долі".

Для актора найстрашніше покарання – забуття. Актриса Брильська, яку колись любила вся країна, зробила свій вибір, назвавши своїх шанувальників "проклятими Богом людьми". Наша країна подарувала їй славу та пошану, але ми також легко можемо стерти цю актрису з "Іронії долі",

– написала Занко у своєму телеграм каналі.

Вона вигадала, що можна замінити Брильську за допомогою нейромережі. Депутатка держдуми навіть створила короткий ролик, де продемонструвала свої "уміння". Але з'ясувалось, що автори фільму не збираються змінювати обличчя акторок, навіть попри їхню проукраїнську позицію.