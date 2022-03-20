Режиссер Сергей Лозница отреагировал на исключение из Украинской киноакадемии

Сергей Лозница, которого накануне исключили из Украинской киноакадемии, опубликовал открытое письмо, в котором отреагировал на исключение и объяснил свою позицию.

Режиссер подчеркнул, что он с удивлением прочитал заявление организации о том, что исключен из нее за космополитизм. Среди прочего он раскритиковал позицию киноакадемии относительно того, что ключевым понятием в риторике каждого украинца во время российского вторжения должна быть его национальная идентичность.

К теме Кинорежиссера Сергея Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии

Выступая против "космополитизма", украинские "академики" используют сталинский дискурс, в основе которого – ненависть, отрицание инакомыслия, утверждение коллективной вины, запрет любого проявления свободного индивидуального выбора. Они против философской традиции Диогена, Зенона, Канта и Вольтера? Против ценностей, лежащих в основе культуры и общества современной Европы, в которую они так стремятся?

– написал Лозница.



Публикация Сергея Лозницы / Скриншот 24 канала

Кинематографист напомнил о своем заявлении от 27 февраля относительно войны, которую Россия развязала в Украине. Также он отметил, что покинул состав Европейской киноакадемии (EFA) в знак протеста именно из-за нейтральной реакции организации на российское вторжение в Украину.

Напомним, что в своем заявлении Лозница назвал развязанную Россией войну против Украины "самоубийственным и безумным актом, который неизбежно приведет к краху преступного российского режима", и призвал мировое сообщество "уничтожить российское чудовище".

Кстати, на исключение режиссера из состава Украинской киноакадемии отреагировал продюсер фильма Лозницы "Донбасс" – Денис Иванов.