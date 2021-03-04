Легендарный кинорежиссер Жан-Люк Годар решил завершить кинокарьеру. Сейчас художник готовится к съемкам 2 фильмов, которые станут последними в его работах.

Об этом 90-летний режиссер объявил во время видеоконференции Международного кинофестиваля в Керале (Индия). Поэтому ленты "Сценарий" и "Смешные войны" станут последними работами Жана-Люка Годара. Сам режиссер не скрывает: это станет прекрасным завершением его длительной кинокарьеры.

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Это завершение моей киножизни. Да, жизнь как режиссера, но напоследок я написал 2 сценария, чтобы сказать: "До свидания, кино",

– заявил Жан-Люк Годар.

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