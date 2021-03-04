Легендарний кінорежисер Жан-Люк Годар вирішив завершити кінокар'єру. Наразі митець готується до зйомок 2 фільмів, які стануть останніми в його доробку.

Про це 90-річний режисер оголосив під час відеоконференції Міжнародного кінофестивалю в Кералі (Індія). Відтак стрічки "Сценарій" і "Смішні війни" стануть останніми роботами Жана-Люка Годара. Сам режисер не приховує: це стане чудовим завершенням його тривалої кінокар'єри.

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Це завершення мого кіножиття. Так, життя як режисера, але наостанок я написав 2 сценарії, щоб сказати: "До побачення, кіно",

– оголосив Жан-Люк Годар.

Жан-Люк Годар: кінокар'єра культового режисера

Всі поціновувачі кіно навіть не сумніваються: Жан-Люк Гоадр – геніальна постать у світовій кіноіндустрії. Він назавжди буде основоположником французької "нової хвилі" в кіно.

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