путин создал эту катастрофу, – Ричард Гир снова осудил войну россии против Украины

Ричард Гир выступил на втором Саммите первых леди и джентльменов, состоявшемся 23 июля 2022 года. Он рассказал об устойчивости украинского народа и осудил войну, которую начала россия.

Свою поддержку актер выразил во время второго саммита первых леди и джентльменов, который Зеленская организовала в Киеве. В своей речи он также упомянул о своем авто, продавшем на аукционе, чтобы помочь украинцам финансово.

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Ричард Гир выступил на втором Саммите первых леди и джентльменов

Киноактер шокирован зверствами России, которая убивает детей, насилует женщин, уничтожает украинцев. "Конечно, меня очень поражает то, что происходит с детьми. Я вижу эти страхи и вызовы", – сказал он.

Несмотря на все, Гир уверен, что победа будет за Украиной.

Эта война будет завершена и ее нужно выиграть, мы не можем уставать,

– подчеркнул он.

Знаменитость дополнила, что война в Украине после 24 февраля – "самая большая", которую он видел в своей жизни: "Это война со злом. Если мы проигрываем, это вдохновит других диктаторов во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть. Украина уже никогда не будет такой, какой была раньше".

Гир подчеркнул, что следует не быть равнодушными. Каждый может помочь побороть зло, которое "побеждает не только в фильмах", по словам актера.

"Мы можем улучшить эту ужасную ситуацию. Россияне наделали столько плохого на протяжении своей истории, немалого количества поколений. путин создал эту катастрофу, совершает бессмысленные вещи, уничтожает музеи, театры. Он разбивает мое сердце", – сказал Ричард Гир.

Ричард Гир поддержал Украину на втором Саммите первых леди и джентльменов: смотрите видео

Ричард Гир еще раз поддержал Украину

Это уже не первый разговор киноактера об Украине. Еще в апреле Гир признался, что наблюдает за трагическими событиями в Украине. Тогда он также принял участие в благотворительной организации CARE's Ukraine Crisis Fund.

В мае на аукционе он продал свой автомобиль Jaguar XK8 1999 выпуска, который ему подарили на 50-летие. Всего было сделано 17 ставок. Автомобиль приобрел пользователь под ником Cfloyd, он согласился заплатить за машину 31 750 долларов. Средства от продажи уникального автомобиля равномерно распределили между благотворительными фондами World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые предоставляют ресурсы пострадавшим от полномасштабного вторжения России.

Кроме этого, Ричард Гир был ведущим концерта в Нью-Йорке, организованного в поддержку Украины. На западе Гор впервые в жизни спел. Он исполнил Somewhere Леонарда Бернштейна вместе с американской оперной певицей Изабель Леонард и звездой Бродвея и актрисой Эдриен Уоррен.

Второй Саммит первых леди и джентльменов: что знать

Напомним, 23 июля, в субботу, состоялся второй Саммит первых леди и джентльменов, организуемый Еленой Зеленской.

На Саммите обсудили послевоенную жизнь Украины и мира, а также основные нынешние проблемы. Ключевой темой мероприятия был "Человек". Кроме того, обратили внимание на следующие вопросы: вынужденные переселенцы, дети и образование, медицина, женщины. Цели мероприятия – грантовая помощь в обучении, программы реабилитации людей за границей, медицинские услуги.

Саммит проходил офлайн и онлайн – состоялся телемост между 5 странами. Одна студия была размещена в Украине, 4 другие – в Варшаве, Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне. Мероприятие транслировали 20 стран.

Кто еще выступал на втором Саммите первых леди и джентльменов

В мероприятии приняли участие не только первые люди стран, но и селебритиз.

Кроме Ричарда Гира, среди них такие знаменитости: