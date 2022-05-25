В Нью-Йорке состоялось мероприятие в поддержку Украины. В концертном зале Carnegie Hall выступили лучшие музыканты, чтобы собрать деньги на медицинские нужды Украины. Ведущим мероприятия был актер Ричард Гир. В конце концерта он впервые в жизни спел. Как это было – читайте дальше.

Ричард Гир исполнил Somewhere Леонарда Бернштейна вместе с американской оперной певицей Изабель Леонард и звездой Бродвея и актрисой Эдриен Уоррен. Об этом мы узнали из сообщения украинской певицы Джамалы. Она также участвовала в мероприятии.

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Ричард Гир впервые спел: Джамала показала щемящие видео с концерта в поддержку Украины

На самом деле, певице было непросто описать свое состояние, однако она попыталась подобрать нужные слова. В истории она рассказала о своих переживаниях и показала трогательные видео в знак поддержки украинцев. В частности, певица отметила об актере "Красавице" Ричарде Гире, который, в роли ведущего Global Citizen Now, постоянно говорил о единении и поддержке Украины, а затем неожиданно спел.

В Нью-Йорке я участвовала в Global Citizen Now: выступление и открытое интервью. Финалом стало мероприятие в Carnegie Hall. Лучшие музыканты в Нью-Йорке собрались, чтобы собрать средства на медицинские нужды Украины. И именно во время этой поездки меня сильно "накрыло",

– сообщила она.

По словам Джамалы, было тяжело: "Впервые за 3 месяца войны гору охватило отчаяние. Сама себе не хотела в этом признаваться, но есть как есть. Все 90 дней нас постоянно качает из стороны в сторону эмоционально. Кажется, на этот раз от пропасти уныния меня спас тот вечер в Carnegie Hall. Я увидела, как лучшие художники мира объединяются для помощи нам – Ицхак Перлман божественно играл на скрипке, а ведущий Ричард Гир постоянно говорил о единении и поддержке. Тогда у меня постоянно муравьи шли кожей – от благодарности".

О том, что нападение России на Украину – это шок для всего мира,

– отметила певица из выступления Ричарда Гира.



Ричард Гир – ведущий концерта в поддержку Украины / Скриншот сторис Джамали

Ричард Гир спел на концерте в поддержку Украины: смотрите видео

90 дней самые крутые люди этого мира сражаются с нами против зла. Несомненно, у зла просто нет шансов,

– подчеркнула певица.

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Все собранные средства Carnegie Hall передаст на гуманитарную помощь Украине.

Джамала в Нью-Йорке на Global Citizen Now / Скриншоты сторис певицы

Напомним, чтобы собрать средства для украинцев, актер Ричард Гир продал свой кабриолет на автоаукционе за 31 750 долларов.

Средства от продажи уникального автомобиля Jaguar XK8 1999 выпуска равномерно распределили между благотворительными фондами World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые предоставляют ресурсы пострадавшим от полномасштабного вторжения циничной России.