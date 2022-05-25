Річард Гір виконав Somewhere Леонарда Бернштейна разом з американською оперною співачкою Ізабель Леонард та зіркою Бродвею та актрисою Едріенн Воррен. Про це ми дізналися з допису та сторіс української співачки Джамали. Вона також брала участь у заході.

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Річард Гір уперше заспівав: Джамала показала щемливі відео з концерту на підтримку України

Насправді співачці було непросто описати свій стан, однак вона спробувала підібрати потрібні слова. У сторіс вона розповіла про свої переживання і показала зворушливі відео на знак підтримки українців. Зокрема співачка зазначила про актора "Красуні" Річарда Гіра, який, у ролі ведучого Global Citizen Now, постійно говорив про єднання та підтримку Україні, а потім несподівано заспівав.

У Нью Йорку я брала участь у Global Citizen Now: виступ та відкрите інтерв’ю. Фіналом став захід у Carnegie Hall. Найкращі музиканти Нью-Йорку зібралися, аби зібрати кошти на медичні потреби України. І саме під час цієї поїздки мене сильно "накрило",

– повідомила вона.

За словами Джамали, було важко: "Вперше за 3 місяці війни гору взяв розпач. Сама собі не хотіла в цьому зізнаватися, але є як є. Всі 90 днів нас постійно гойдає зі сторони в сторону емоційно. Здається, цього разу від провалля зневіри мене врятував той вечір у Carnegie Hall. Я побачила, як найкращі митці світу об’єднуються для допомоги нам – Іцхак Перлман божественно грав на скрипці, а ведучий Річард Гір постійно говорив про єднання та підтримку. Тоді в мене постійно мурахи шли шкірою – від вдячності".

Про те, що напад Росії на Україну – це шок для усього світу,

– зазначила співачка з виступу Річарда Гіра.



Річард Гір – ведучий концерту на підтримку України / Скриншот сторіс Джамали

Річард Гір заспівав на концерті на підтримку України: дивіться відео

90 днів найкрутіші люди цього світу борються з нами проти зла. Безсумнівно, у зла просто немає шансів,

– підкреслила співачка.

Щоб переглянути фото та відео Джамали, гортайте вправо:

Зауважимо, що усі зібрані кошти Carnegie Hall передасть на гуманітарну допомогу Україні.

Джамала у Нью-Йорку на Global Citizen Now / Скриншоти сторіс співачки

Нагадаємо, щоб зібрати кошти для українців, актор Річард Гір продав свій кабріолет на автоаукціоні за 31 750 доларів.

Кошти від продажу унікальної автівки Jaguar XK8 1999 року випуску рівномірно розподілили між благодійними фондами World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які надають ресурси тим, хто постраждав від повномасштабного вторгнення цинічної Росії.