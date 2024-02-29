Узнайте в материале, что вспомнила Зюбина о том периоде и для чего российские актрисы умышленно затягивали время съемочных часов.

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Римма Зюбина вспомнила поведение россиян на съемках

Это не секрет, что для российских актеров в Украине когда-то было отведено особое место. У них были большие гонорары и похвала от продюсеров и режиссеров.

Римма Зюбина рассказала об ужасном поведении звезд страны агрессора. Она вспомнила немало ситуаций, которые транслируют позорное отношение россиян к украинцам, что было тогда и остается до сих пор. Только полномасштабная война дала понять украинским кинотворцам, что этим артистам здесь не место.

Россиян на съемочной площадке я видела. Тогда еще не было эпицентров и обои продавались только на Борщаговке. Актриса закатила истерику, что она не будет сниматься в этих обоях и ее героиня не должна быть в таких условиях. И тогда наши художники поехали искать те обои, а мы все сидели и ждали. Потом она закатила истерику, что у нее не так те курдуплики закручены,

– вспомнила Зюбина.

Интервью Риммы Зюбины: смотрите онлайн видео

Впоследствии Римма выяснила, для чего россияне это делают. Все из-за контракта, в котором было прописано, если российские звезды работают хотя бы на минуту дольше указанного, украинская сторона должна за это доплатить.

У нас рабочий день 12 часов с момента приезда на площадку. И, если у нее 12:01, по контракту написано, что она получит еще 100% гонорара своего съемочного дня. А у них они так всегда на несколько миль были больше. И я поняла, что это происходит, она намеренно затягивает время. Намеренно создает истерики, скандалы,

– сказала актриса.

Зюбина признается, что, если бы любая украинская актриса позволяла себе подобное и вела себя так, как эти российские звезды, ее в этот же день уволили бы с этой роли. Зато россиянам было разрешено все.

Гражданская позиция Риммы Зюбины

После аннексии Крыма Россией, актриса принципиально отказывается участвовать в российских проектах. Также ее принципиальной позицией является отказ от получения государственного звания "Заслуженная артистка Украины". Она активно участвовала и инициировала акции в поддержку освобождения незаконно осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Актриса также играет на волонтерских началах в спектакле Луганского украинского музыкально-драматического театра, который, в результате оккупации, переехал с оккупированной территории в Северодонецк, а во время полномасштабной войны, театр переместился в Сумы.