Дізнайтесь в матеріалі, що пригадала Зюбіна про той період та для чого російські акторки навмисне затягували час знімальних годин.

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Римма Зюбіна пригадала поведінку росіян на зйомках

Це не секрет, що для російських акторів в Україні колись було відведене особливе місце. У них були більші гонорари й похвала від продюсерів та режисерів.

Римма Зюбіна розповіла про жахливу поведінку зірок країни агресора. Вона пригадала чимало ситуацій, які транслюють ганебне ставлення росіян до українців, яке було тоді й залишається до сьогодні. Лише повномасштабна війна дала зрозуміти українським кінотворцям, що цим артистам тут не місце.

Росіян на знімальному майданчику я бачила. Тоді ще не було епіцентрів і шпалери продавалися тільки на Борщагівці. Актриса закотила істерику, що вона не буде зніматися у цих шпалерах і її героїня не має бути у таких умовах. І тоді наші художники поїхали шукати ті шпалери, а ми всі сиділи й чекали. Потім вона закотила істерику, що в неї не так ті курдуплики закручені,

– пригадала Зюбіна.

Інтерв'ю Римми Зюбіни: дивіться онлайн відео

Згодом Римма з'ясувала, для чого росіяни це роблять. Усе через контракт, у якому було прописано, якщо російські зірки працюють бодай на хвилину довше зазначеного, українська сторона повинна за це доплатити.

У нас робочий день 12 годин з моменту приїзду на майданчик. І, якщо в неї 12:01, за контрактом написано, що вона отримає ще 100% гонорару свого знімального дня. А у них вони так завжди на кілька мілів були більші. І я зрозуміла, що це відбувається, вона навмисно затягує час. Навмисно створює істерики, скандали,

– сказала акторка.

Зюбіна зізнається, що, якби будь-яка українська акторка дозволяла собі подібне і поводилась так, як ці російські зірки, її цього ж дня звільнили б з цієї ролі. Натомість росіянам було дозволено все.

Громадянська позиція Римми Зюбіни

Після анексії Криму Росією, актриса принципово відмовляється брати участь у російських проєктах. Також її принциповою позицією є відмова від отримання державного звання "Заслужена артистка України". Вона активно брала участь та ініціювала акції на підтримку звільнення незаконно засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

Актриса також грає на волонтерських засадах у виставі Луганського українського музично-драматичного театру, який, внаслідок окупації, переїхав з окупованої території в Сєвєродонецьк, а під час повномасштабної війни, театр перемістився в Суми.