Производство сериала о Гастоне и Лефе из фильма "Красавица и Чудовище", который заказала компания Disney, начнется весной 2022 года. Всего планируют сделать 8 эпизодов, сообщает 24 канал.

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К своим ролям в приквеле вернутся Люк Эванс и Джош Гад. А вот новой героиней картины станет Рита Ора. Она сыграет роль загадочной девушки с интересными способностями. Какой у нее секрет и как она сможет повлиять на все королевство, узнаете, когда посмотрите фильм.

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О своем участии в ленте звезда сообщила своим подписчикам в инстаграме. Певица рассказала, как в детстве смотрела фильм со своей семьей и влюблялась в музыку и персонажей.

Я не могу больше хранить тайну! Я очень рада присоединиться к актерскому составу сериала-приквела "Красавица и Чудовище"! Никогда в своих смелых мечтах я не могла представить, что попаду в этот сказочный мир,

– прокомментировала Рита Ора.

Певица поблагодарила всех, кто принял участие в осуществлении ее мечты. "Спасибо Disney+, моей команде CAA – Дэну, Джоэлли и Трейси – Шари, а также моей семье. В последнее время я просто чувствую, что мои мечты сбываются! Жизнь похожа на фильм Диснея!", – сказала она.

Рита Ора / Фото из инстаграма певицы

О чем будет приквел

По сюжету герои отправятся в путешествие со сводной сестрой ЛеФу – Тилли, роль которой исполнит Бриана Миддлтон. В фильме планируют рассекретить тайны Королевства, показать старых друзей и новых врагов.

Эдвард Китсис и Адам Хоровиц станут шоу-раннерами проекта. В сериале звучит оригинальная музыка Алана Менкина. За режиссуру первого эпизода отвечает Лизль Томми ("Джессика Джонс").

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Что известно о "Красавице и Чудовище" 2017 года

Американский музыкальный фантастический фильм, ставший римейком одноименной анимации от Walt Disney Animation Studios. Фильм основан на сказке Жанны Мари Лепренс де Бомон. Режиссером стал Билл Кондон.

Как сообщил The Hollywood Reporter, за один день после премьеры картина собрала рекордные 127,6 миллиона просмотров, чем превзошла "На пятьдесят оттенков темнее" (114 миллионов) и "Звездные войны: Пробуждение Силы" (112 миллионов).

"Красавица и Чудовище" 2017: смотрите трейлер к фильму