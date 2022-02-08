Виробництво серіалу, який замовила компанія Disney, розпочнеться навесні 2022 року. Всього планують зробити 8 епізодів, повідомляє 24 канал.

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До своїх ролей в приквелі повернуться Люк Еванс і Джош Гад. А ось новою героїнею картини стане Ріта Ора. Вона зіграє роль загадкової дівчини з цікавими здібностями. Який вона має секрет та як зможе вплинути на все королівство, – дізнаєтеся, коли переглянете стрічку.

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Про свою участь у стрічці, зірка повідомила своїх підписників в інстаграмі. Співачка розповіла, як у дитинстві переглядала фільм зі своєю сім’єю, закохувалася у музику та персонажів.

Я не можу більше берегти таємницю! Я дуже рада приєднатися до акторського складу серіалу-приквела "Красуня і чудовисько"! Ніколи у своїх найсміливіших мріях я не могла уявити, що потраплю в цей казковий світ,

– прокоментувала Ріта Ора.

Співачка подякувала усім, хто долучився до здійснення її мрії. "Дякую Disney+, моїй команді CAA – Дену, Джоеллі та Трейсі – Шарі, а також моїй сім'ї. Останнім часом я просто відчуваю, що мої мрії збуваються! Життя схоже на фільм Діснея!", – сказала вона.



Ріта Ора / Фото з інстаграму співачки

Про що розповідатиме приквел

За сюжетом герої вирушать в подорож зі зведеною сестрою ЛеФу – Тіллі, роль якої виконає Бріана Міддлтон. У фільмі також планують розсекретити таємниці королівства, показати старих друзів та нових ворогів.