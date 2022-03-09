Самая богатая актриса мира Риз Уизерспун призвала переводить деньги украинским семьям

Американская оскароносная актриса Риз Уизерспун разделила с Украиной переживания и призвала всех небезразличных жертвовать украинским семьям, пострадавшим от российской орды.

В своем инстаграме актриса опубликовала фотографии со словами поддержки, передает 24 канал. Кроме того, оставила ссылки на организации, которые финансово поддерживают украинские семьи.

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Женщины и дети Украины – в моем сердце этого Международного женского дня (8 марта – Кино 24). Вот три организации, которые проводят большую работу, чтобы предоставить ресурсы нуждающимся семьям,

– написала Визерспун.

Риз Уизерспун опубликовала со ссылками, где можно поддержать украинские семьи / Скриншот

Напомним, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг призвала помогать украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Сама же писательница уже пожертвовала 1,3 миллиона долларов.

Оскароносный актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал в размере 10 миллионов долларов. Только заметим об этом пишут СМИ, официальные представители эту информацию не подтверждали.

Голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер в твитере сообщили, что их сбор средств для Украины уже достиг более 15 миллионов долларов.

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