Если давно не было фильма, после которого захочется дважды проверить, закрыты ли окна и двери, то Netflix уже все организовал. А он, как вы знаете, умеет удивлять фильмами с захватывающими сюжетами. Стриминговая платформа показала первый трейлер психологического триллера "Шептун" с Робертом Де Ниро в главной роли.
Сюжет фильма "Шептун"
В центре сюжета – писатель Том Кеннеди, который после похищения восьмилетнего сына вынужден обратиться за помощью к собственному отцу, бывшему детективу. Расследование быстро приводит их к делу серийного убийцы по прозвищу "Шептун". И все было бы логично, если бы не одна мелочь: маньяк уже много лет сидит за решеткой. Так что кому-то придется объяснить, кто теперь стучит детям в окна и превращает чужие ночи в сплошной кошмар.
Фильм "Шептун": смотреть трейлер
Детали съемок
Новинка основана на одноименном бестселлере Алекса Норта, который давно полюбился читателям. Помимо Роберта Де Ниро, в фильме снялись Адам Скотт, Мишель Монаган, Хэмиш Линклейтер и Оуэн Тиг. Судя по первым кадрам, зрителей ждет атмосферный психологический триллер, который не оставит вам ни секунды для отдыха.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Премьера "Шептуна" на Netflix запланирована на 28 августа. Так что времени, чтобы убедить себя, что ночные звуки за окном – это всего лишь ветер, остается все меньше.
А пока вы в ожидании – посмотрите эти увлекательные сериалы от Netflix. Обещаем, что вам понравится.