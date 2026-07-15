Якщо давно не було фільму, після якого захочеться двічі перевірити, чи зачинені вікна і двері, то Netflix уже все організував. А він, як ви знаєте, вміє дивувати фільмами з захоплюючими сюжетами. Стримінг показав перший трейлер психологічного трилера "Шепітник" з Робертом Де Ніро у головній ролі.
Сюжет фільму "Шепітник"
У центрі сюжету – письменник Том Кеннеді, який після викрадення восьмирічного сина змушений звернутися по допомогу до власного батька, колишнього детектива. Розслідування швидко заводить їх у справу серійного вбивці на прізвисько Шепітник. І все було б логічно, якби не одна дрібниця: маніяк уже багато років сидить за гратами. Тож комусь доведеться пояснити, хто тепер стукає дітям у вікна й перетворює чужі ночі на суцільний кошмар.
Фільм "Шепітник": дивитись трейлер
Деталі зйомок
Новинка заснована на однойменному бестселері Алекса Норта, який давно полюбився читачам. Окрім Роберта Де Ніро, у фільмі зіграли Адам Скотт, Мішель Монаган, Геміш Лінклейтер та Овен Тіг. Судячи з перших кадрів, глядачів чекає атмосферний психологічний трилер, який не залишить вам ні секунди для відпочинку.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Прем'єра "Шепітника" на Netflix запланована на 28 серпня. Тож часу, щоб переконати себе, що нічні звуки за вікном – це лише вітер, залишається дедалі менше.
А поки ви в очікуванні – перегляньте ці захоплюючі серіали від Netflix. Обіцяємо, що вам сподобається.