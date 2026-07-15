Netflix показал жуткий трейлер фильма "Шептун" с Робертом Де Ниро в главной роли

Роберт Де Ниро будет охотиться на серийного убийцу детей. Будет жутко. Будет невыносимо страшно и интригующе.

Если давно не было фильма, после которого захочется дважды проверить, закрыты ли окна и двери, то Netflix уже все организовал. А он, как вы знаете, умеет удивлять фильмами с захватывающими сюжетами. Стриминговая платформа показала первый трейлер психологического триллера "Шептун" с Робертом Де Ниро в главной роли.

Сюжет фильма "Шептун"

В центре сюжета – писатель Том Кеннеди, который после похищения восьмилетнего сына вынужден обратиться за помощью к собственному отцу, бывшему детективу. Расследование быстро приводит их к делу серийного убийцы по прозвищу "Шептун". И все было бы логично, если бы не одна мелочь: маньяк уже много лет сидит за решеткой. Так что кому-то придется объяснить, кто теперь стучит детям в окна и превращает чужие ночи в сплошной кошмар.

Фильм "Шептун": смотреть трейлер

Детали съемок

Новинка основана на одноименном бестселлере Алекса Норта, который давно полюбился читателям. Помимо Роберта Де Ниро, в фильме снялись Адам Скотт, Мишель Монаган, Хэмиш Линклейтер и Оуэн Тиг. Судя по первым кадрам, зрителей ждет атмосферный психологический триллер, который не оставит вам ни секунды для отдыха.

Премьера "Шептуна" на Netflix запланирована на 28 августа. Так что времени, чтобы убедить себя, что ночные звуки за окном – это всего лишь ветер, остается все меньше.

А пока вы в ожидании – посмотрите эти увлекательные сериалы от Netflix. Обещаем, что вам понравится.

