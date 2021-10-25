Родители оператора Галины Хатчинс из Украины все же требуют наказать виновных в смерти их дочери. Сейчас они пытаются попасть в США, готовят все необходимые для этого документы.

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Комментарии родителей Галины Хатчинс

Анатолий Андросович: "До сих пор не верится, что Галина умерла, ее мать сходит с ума от горя. Но я не считаю Алека Болдуина виновным – это ответственность тех, кто передавал и готовил оружие. Сын Галины очень сильно пострадал, он растерян".

Светлана Андросович: "Как команда профессионалов допустила такую халатность? Это абсолютное абсурдное совпадение. Не знаю, к чему приведет расследование, но догадок очень много. Одному Богу известно, что случилось, просто невероятно трудно пережить это. Единственное, чего мы хотим сейчас, – это быть рядом с мужем Галины и их сыном, чтобы убедиться, что они чувствуют нашу поддержку".

Коротко о гибели украинки Галины Хатчинс