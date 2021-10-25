Батьки операторки Галини Гатчінс з України все ж вимагають покарати винних у смерті їхньої доньки. Наразі вони намагаються потрапити до США, готують всі необхідні для цього документи.
До теми Наша втрата величезна, – чоловік Галини Гатчінс вперше прокоментував трагедію
Коментарі батьків Галини Гатчінс
Анатолій Андросович: "Досі не віриться, що Галина померла, її мати божеволіє від горя. Але я не вважаю Алека Болдуїна винним – це відповідальність тих, хто передавав і готував зброю. Син Галини дуже сильно постраждав, він розгублений".
Світлана Андросович: "Як команда професіоналів допустила таку недбалість? Це абсолютний абсурдний збіг. Не знаю, до чого призведе розслідування, але здогадок дуже багато. Одному Богу відомо, що трапилося, просто неймовірно важко пережити це. Єдине, чого ми хочемо зараз, – це бути поруч з чоловіком Галини і їхнім сином, щоб переконатися, що вони відчувають нашу підтримку".
Коротко про загибель українки Галини Гатчінс
- 22 жовтня у штаті Нью-Мексико під час зйомок вестерну "Іржа" актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс. Це трапилось на знімальному майданчику;
- В українському МЗС підтвердили, що 42-річна операторка Галина Гатчінс мала українське громадянство. Вона отримала вищу освіту в Києві й переїхала у США, щоб будувати кар'єру в кінематографі;
- Відомо, що актор мав стріляти з реквізитного пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Проте очевидець пояснив, що нещасний випадок стався через пропуски запалювання зброї з холостими патронами. Коли актор вистрелив, осколки кулі розлетілися і потрапили у 2 людей;
- Також важке поранення отримав режисер стрічки Джоел Соуз. Його відвезли до лікарні, однак, зараз він почувається добре.
- Сам актор Алек Болдвін запевнив, що співпрацює з правоохоронцями. Він наголосив, що у нього немає слів, аби описати весь шок та смуток, що охоплюють його після смерті Галини Гатчінс;
- Чоловік Галини Гатчінс вперше прокоментував трагедію і подякував всім, хто поділився зображеннями та історіями з життя української операторки;
- Револьвер, із якого актор Алек Болдвін випадково застрелив українку Галину Гатчінс, нібито перевіряла "недосвідчена" зброярка Ганна Гутьєррес-Рід. Раніше на неї вже скаржилась знімальна група.