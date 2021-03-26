Сын и зять Арнольда Шварценеггера обьднаються в новом проекте Amazon Prime. Патрик Шварценеггер и Крис Прэтт получили главные роли в сериале The Terminal List.

The Terminal List: что известно о сериале

Стриминговая платформа Amazon Prime заказала создание нового сериала The Terminal List. Проект станет одной из громких премьер, ведь на экране зрители увидят Криса Пратта и Патрика Шварценеггера. Это будет первый совместный проект этих родственников.

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Режиссером проекту выступит Антуан Фукуа, который экранизирует одноименный роман Джека Карра. По сюжету, главный герой – Джеймс Рис, боец ​​отряда американских "морских котиков". На опасной миссии он теряет всех собратьев. Переживая утрату, человек возвращается домой и понимает, что оказался в центре заговора. Теперь военный должен защитить не только себя, но и всех родных.

Известно, что бойца Джеймса Риса сыграет Крис Пратт. В то же время Патрик Шварценеггер играет ключевую роль в сюжете, однако какую именно – зрители узнают после премьеры сериала The Terminal List. Сейчас авторы проекту не называют даты выхода дебютных эпизодов ленты.

"Я переехал в Лос-Анджелес с одним свитером, двумя парами шорт и несколькими роликами в сумке. Поэтому излишне говорить, что в этом городе мне было хорошо. Я благодарен Голливуду... Я все еще голоден, хочу расти и решительный удивить вас. Верьте мне на слово, Джеймс Рис – мой единомышленник. Готовьтесь!" – прокомментировал Крис Пратт съемки в проекте.

Актерский состав сериала

Кастинги в The Terminal List завершились, поэтому авторы сериала рассекретили имена всех звезд проекту. Кроме Патрика Шварценеггера и Криса Пратта, в ленте можно будет увидеть:

Констанс Ву

Райли Кио

Тейлора Китча

Патрик Шварценеггер в кино

В 27 лет сын Арнольда Шварценеггера может похвастаться ролями в фильмах "Запасные игроки", "Застрял в любви", "Одноклассники 2", "Скауты против зомби", "Дорогая Элеонора" и др. Поэтому съемки в The Terminal List не будут у него дебютными.