Син та зять Арнольда Шварценеггера об'днаються у новому проєкті Amazon Prime. Патрік Шварценеггер і Кріс Пратт отримали головні ролі у серіалі The Terminal List.

The Terminal List: що відомо про серіал

Стрімінгова платформа Amazon Prime замовила створення нового серіалу The Terminal List. Проєкт стане однією з гучних прем'єр, адже на екрані глядачі побачать Кріса Пратта і Патріка Шварценеггера. Це буде перший спільний проєкт цих родичів.

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Режисером проєкту виступить Антуан Фукуа, який екранізує однойменний роман Джека Карра. За сюжетом, головний герой – Джеймс Ріс, боєць загону американських "морських котиків". На небезпечній місії він втрачає всіх побратимів. Переживаючи втрату, чоловік повертається додому та розуміє, що опинився у центрі змови. Тепер військовий повинен захистити не тільки себе, але й усіх рідних.

Відомо, що бійця Джеймса Ріса зіграє Кріс Пратт. Водночас Патрік Шварценеггер відіграє ключову роль у сюжеті, однак яку саме – глядачі дізнаються після прем'єри серіалу The Terminal List. Наразі автори проєкту не називають дати виходу дебютних епізодів стрічки.

"Я переїхав до Лос-Анджелеса з одним светром, двома парами шортів і кількома роликами в сумці. Тож зайве говорити, що в цьому місті мені було добре. Я вдячний Голлівуду... Я все ще голодний, прагну рости і рішучий здивувати вас. Вірте мені на слово, Джеймс Ріс – мій однодумець. Готуйтеся!" – прокоментував Кріс Пратт зйомки у проєкті.

Акторський склад серіалу

Кастинги до The Terminal List завершились, відтак автори серіалу розсекретили імена всіх зірок проєкту. Окрім Патріка Шварценеггера та Кріса Пратта, у стрічці можна буде побачити:

Констанс Ву

Райлі Кіо

Тейлора Кітча

Патрік Шварценеггер в кіно

У 27 років син Арнольда Шварценеггера може похизуватись ролями у фільмах "Запасні гравці", "Застряг у коханні", "Однокласники 2", "Скаути проти зомбі", "Дорога Елеонора" та ін. Відтак зйомки у The Terminal List не будуть для нього дебютними.

Кіно – це не єдина сфера доходу Патріка Шварценеггера. Хлопець активно знімається в рекламних проєктах та у фотосесіях для глянців. Також Патрік Шварценеггер має власний бренд одягу Project360, а 10% від продажів він перераховує на благодійність.