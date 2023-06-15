Если понравился фильм "Из моего окна": 5 похожих романтических лент на Netflix

"Из моего окна" рассказывает о романтических отношениях Арес и Ракель. Если вам понравился сюжет этого фильма, предлагаем обратить внимание на "Пурпурные сердца" или "Опасные связи".

Более того, уже 25 июня на Netflix выйдет вторая часть картины "Из моего окна", поэтому поклонники мелодрамы будут довольны. Как сообщает 24 Канал, по сюжету продолжения, Арес и Ракель проведут год в одиночку.

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5 романтических фильмов Netflix, похожих на "Из моего окна"

"Будка поцелуев", 2018 год

Мелодрама по мотивам романа Бет Риклз, который она написала в 15 лет, рассказывает о девушке Эль и ее первом запрещенном романе, который может разрушить настоящую дружбу с ее лучшим другом. Главную роль сыграла икона 1980-х годов Молли Рингвальд.

"Будка поцелуев": смотрите трейлер

"Пурпурные сердца", 2022 год

Пикантная и душевная мелодрама, в которой между Софией Карсон и Николасом Галициным вспыхивает искра. По сюжету, талантливая музыкант соглашается на брак из расчета с морским пехотинцем, но неожиданная трагедия превращает притворные чувства в настоящие.

"Пурпурные сердца": смотрите трейлер

"Опасные связи", 2022 год

Романтический фильм, рассказывающий о любви умницы Селены. В своей новой школе она влюбляется в Тристана и не догадывается, какое жестокое пари вложил этот поганец из королевой социальных сетей Ванессой.

"Опасные связи": смотрите трейлер

"Любовник леди Чаттерлей", 2022 год

Чувственная история страсти с лауреаткой Золотого глобуса Эммой Коррин и актером Джеком О'Коннеллом, основывающейся на романе Д. Г. Лоуренса. В центре сюжета – несчастливая в браке леди Чаттерлей, которая завязывает бурный роман и влюбляется в беспамятство в лесничье загородное имение ее мужа.

"Любовник леди Чаттерлей": смотрите трейлер

"Бессонница для двоих", 2022 год

Драматический фильм, являющийся экранизацией романа Сары Дессен. По сюжету, летом перед колледжем старательная ученица Оден встречает загадочного Илая, и он помогает ей погрузиться в беззаботную подростковую жизнь, которой ей так не хватало.

"Бессонница для двоих": смотрите трейлер