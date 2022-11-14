Россия ввела санкции против Кэтрин Виник и Джима Керри, который назвал Путина "недоумком"

МИД России ввел санкции против 100 граждан Канады. Среди них актеры Кэтрин Винник и Джим Кэрри.

Мировые знаменитости, с первого дня войны поддерживающие Украину, подверглись санкциям России. Им закрыли въезд в страну-агрессорку. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 канал.

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Кто попал в черный список России

Санкции были наложены 100 гражданами Канады, среди которых директора, премьер-министры, переводчики, режиссеры и актеры. В частности, в черный список вошли Джим Керри, Кэтрин Винник и Дэвид Безмозгис.



Джим Керри, Кэтрин Винник в черном списке России / МИД России

Как звезды поддержали Украину

Один из самых популярных комиков мира Джим Керри высказался о войне России в Украине и резко осудил Путина еще 27 февраля. Звезда фильма "Маска" во всем мире говорит о войне в Украине, которую развязал Путин. Именно его, кстати, он назвал "недоумком" в своем твиттере.

Кэтрин Винник, у которой есть украинские корни, также неоднократно выражала солидарность с украинским народом. С первого дня войны звезда поддерживает украинцев, оказавшихся в ужасающей новой реальности. Она публиковала видео с российскими пленными, обращение Президента Украины, советовала к просмотру фильм "Зима в огне". Кэтрин показывала видео с разрушенными украинскими городами, кадрами ужасной войны и пострадавших детей. А позже решилась на серьезный шаг и создала специальный фонд помощи для Украины.

Ранее сообщалось, что в черный список вошли приезжавшие в Украину известные актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.