Одним из таких российских "звезд" является Виталий Гогунский, который недавно получил подозрение от СБУ. В материале узнаете фамилии всех путинистов.

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В список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, добавили таких российских "звезд":

Владимир Машков известен своей преданностью Путину. Он занимает ключевые должности в российском культурном секторе: является директором и художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и Московского театра "Современник". По данным следствия, Машков активно призывает к поддержке российских оккупационных группировок, участвующих в боевых действиях против Украины. Он также публично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и оккупацию части территории Украины, что рассматривается как поддержка агрессивных действий России против суверенитета Украины.

Наталья Антонова ранее приезжала в Украину для участия в съемках различных фильмов и сериалов, где часто исполняла главные роли. Несмотря на это, она недавно сделала заявление, что готова отпустить своих сыновей на войну в Украину, чтобы они "защищали родину" и "воевали как деды". Это заявление Антонова сделала во время разговора с российским пропагандистом и звездой сериала "Кадетство" Борисом Корчевниковым. Ее слова воспринимаются как поддержка агрессивных действий России против Украины и как проявление антиукраинской позиции.

Виталий Гогунский известен своими призывами к войне против Украины. Он получил заочное подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и активно агитирует за агрессивную войну России против Украины на медиаплощадках, связанных с Кремлем. Во время эфиров Гогунский высказывался в поддержку российских оккупантов, героизируя их участие в войне против Украины.

Сергей Векслер неоднократно публично повторял фейковые заявления Кремля, пытаясь убедить зрителей в том, что Украина якобы "бомбила" Донбасс и стремилась уничтожить его население. Эти выдумки являются частью долговременной информационной кампании, которую Россия ведет с 2014 года, пытаясь оправдать свои действия на востоке Украины и аннексию Крыма.

Антон Батырев ранее часто снимался в украинских фильмах и сериалах. Он даже задумывался о получении украинского гражданства. Однако, после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Батырев вернулся в Россию. После этого Батырев сделал заявление, что ему не стыдно быть россиянином. К этому заявлению он добавил изображение с российской Z-символикой, которая стала символом поддержки агрессии России против Украины.