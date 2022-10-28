Дата рассмотрения административного дела пока не назначена. Известно, что Смольянинов назвал Россию преступной и безумной, а также отметил, что вся жизнь Путина – так называемая "спецоперация".

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Российский актер Артур Смольянинов поддержал Украину и уехал из России

В России на актера также был составлен протокол о "дискредитации" российской армии. Он должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей (9 тысяч гривен). Смольянинов ответил, что ему абсолютно безразличны любые решения страны-агрессорки. Он заявил, что для нег о "не существует законов этого государства (...). Они не имеют ни моральной, ни юридической силы".

Недавно Смольянинов дал интервью российскому оппозиционному изданию " Медуза ", а которому назвал мобилизацию в России проклятой и поделился, почему больше не работает в России. Как оказалось, он покинул страну-агрессорку и теперь живет в Европе.

На административное дело, которое возбудили в отношении его, он не обращает внимания: "Никаких эмоций. Скучать здесь не о чем. Как и радоваться. Нельзя безумных принимать серьезно, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами – пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни ".

Что известно об Артуре Смольянинове

Известно, что Смольянинов часто находился в Киеве, где проживали его дед и бабушка. Летом любил отдыхать в Карпатах, а также учил украинский язык.

Дедушка болел за киевское "Динамо", а я – за московский "Спартак"... Я помню это чувство чего-то очень родного и теплого. Какие-то изречения... "Да будет гречка, чтобы не спор", – говорила мне бабушка. Все это было для меня родным. Как в фильме, который сегодня тоже совсем по-другому зазвучал: "Это все мое, родное. Всех люблю на свете я. Это моя родина". Правда, это была моя родина. Все это – моя родина,

– вспомнил актер.

В апреле заявил, что поддерживает Украину, защищающую свою страну в войне с Россией. Войну актер назвал "породистым террором".

В мае на украинском языке исполнил песню группы "Океан Эльзы" "Обійми". Ролик с исполнением песни опубликовала его мать – Мария.

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Смольянинов говорил также о том, что ездил в Закарпатье с географической экспедицией и поднялся на Говерлу.

И все эти города я помню: от Конотопа до Чопа. Как мы ехали в поезде. Мукачево, Ужгород. Самое яркое воспоминание – это Синевир. Это все то, из чего я состою... (...) Первая любовь моя там, и ходил я с ними утром в горы пасти коров. Я был на высшей точке Украины. Я был на горе Говерла. Я там был, я видел. И говорить о том, что кто-то кого-то из-за русского языка, не русского... Это вообще какой-то бред... Никто никогда на это внимания не обращал. Я там научился на украинском разговаривать, сейчас уже забыл все, к сожалению. Но понимать их – понимаю. То есть это и в меня сейчас стреляют тоже. Нельзя молчать ", – отметил актер.

Узнайте больше Тарас Цымбалюк эмоционально ответил, считает ли Панина "хорошим русским"

Украинский актер Тарас Цымбалюк считает, что выезжающих из России россиян не стоит делить на хороших и нет. По его словам, так должен поступать каждый сознательный и адекватный человек. Для него бежать из России – не подвиг. Таких, как Алексей Панин, который из-за границы разносит режим Путина, героями он не считает. По его мнению, это вполне логичная реакция на российский террор.