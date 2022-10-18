У Росії на актора також склали протокол про "дискредитацію" російської армії. Смольянінов відповів, що йому абсолютно байдужі будь-які рішення країни-агресорки. Він заявив, що для нього "не існує законів цієї держави (...). Вони не мають ні моральної, ні юридичної сили".

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Російський актор Артур Смольянінов підтримав Україну і виїхав з Росії

Нещодавно Смольянінов дав інтерв’ю російському опозиційному виданню"Медуза", а якому назввав мобілізацію у Росії проклятою і поділився, чому більше не працює у Росії. Як виявилося, він покинув країну-агресорку і тепер живе у Європі.

На адміністративну справу, яку порушили щодо нього він не зважає: "Ніяких емоцій. Сумувати тут нема про що. Як і радіти. Не можна божевільних приймати серйозно, інакше сам з кукухою попрощаєшся. Знизав плечима – пішов далі. Є набагато суттєвіші питання в житті". Крім цього, йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 29 тисяч гривень).

Що відомо про Артура Смольянінова

Відомо, що Смольянінов часто був у Києві, де проживали його дід і бабця. Літом любив відпочивати у Карпатах, а також вивчав українську мову.

Дідусь вболівав за київське "Динамо", а я – за московський "Спартак"... Я пам'ятаю це відчуття чогось дуже рідного та теплого. Якісь вислови... "Нехай буде гречка, аби не суперечка", – говорила мені бабуся. Все це було для мене рідне. Як у фільмі, який сьогодні теж зовсім по-іншому зазвучав: "Це все моє, рідне. Усіх люблю на світі я. Це батьківщина моя". Тільки правда, це була моя батьківщина. Все це – була моя батьківщина,

– згадав актор.

У квітні заявив, що підтримує Україну, яка захищає свою країну у війні з Росією. Війну актор назвав "породистим терором".

У травні українською мовою виконав пісню гурту "Океан Ельзи" "Обійми". Ролик з виконанням пісні опублікувала його мати – Марія.

Артур Смольянінов співає "Обійми": дивіться відео

Смольянінов говорив також про те, що їздив на Закарпаття з географічною експедицією і піднявся на Говерлу.

І всі ці міста я пам'ятаю: від Конотопа до Чопа. Як ми їхали потягом. Мукачево, Ужгород. Найяскравіший спогад – це Синевир. Це все те, з чого я складаюсь... (...) Перше кохання моє там, і ходив я з ними вранці в гори пасти корів. Я був на найвищій точці України. Я був на горі Говерла. Я там був, я це бачив. І говорити про те, що хтось когось через російську мову, не російську... Це взагалі якась маячня... Ніхто ніколи на це уваги не звертав. Я там навчився українською розмовляти, зараз уже забув усе, на жаль. Але розуміти їх – розумію. Тобто це і в мене зараз стріляють також. Не можна мовчати", – зазначив актор.

Дізнавайтесь більше Тарас Цимбалюк емоційно відповів, чи вважає Паніна "хорошим русскім"

Український актор Тарас Цимбалюк вважає, що росіян, які виїжджають з Росії, не варто ділити на хороших і ні. За його словами, так повинна робити кожна свідома й адекватна людина. Для нього втекти з Росії – не подвиг. Тож таких, як Олексій Панін, який з-за кордону розносить режим Путіна, героями він не вважає. На його думку, це цілком логічна реакція на російський терор.