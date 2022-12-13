Неоднозначную русскую пьесу отнюдь не аплодисментами встретили зрители. Все началось еще до начала премьеры, протестующие с украинскими флагами потребовали убрать с немецкой сцены российскую пропаганду. Однако премьера таки состоялась.

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О чем русская пьеса "Вий"

События, о которых повествует пьеса, происходит в наше время. Она о войне России против Украины. В постановке используются документальные фотографии и видео.

Актер Филипп Авдеев играет русского солдата, которого держат в плену три брата-украинца. В конце спектакля он признается, что убивал и виновен в совершении страшных преступлений.



Одна из сцен пьесы / Фото Oleksandr Mykhed

Россияне цинично использовали песню "Пливе кача"

А вот Вий предстает в образе то ли хозяина ночного клуба, то ли конферансье, то ли сатаны-искусителя, рассказывающего ужасные вещи, требующий от зрителей быть счастливыми и любить войну.

Сам Серебренников в комментариях рассказывал, что Вий – это война: бездушное чудовище с закрытыми глазами. Оно лишает людей их личности и будущего.

В финале нового спектакля Серебренникова, где зрителю должно быть не ясно, умер русский солдат или нет, звучит "Пливе кача".



Еще одна из сцен российской пьесы "Вий" на немецкой сцене / Фото Oleksandr Mykhed

Серебренников привлек к соавторству украинца

Россияне попросили из уважения ко всем, кто пострадал в этой войне, не хлопать по окончании спектакля. Пожалуй, максимум на который были способны в своей "солидарности".

В сети новость о премьере пьесы вызвала достаточно неоднозначные комментарии. Никто не забыл, что Серебренников является другом Суркова, который в этом году на пресс-конференции в Каннах говорил о том, что нужно поддерживать семьи не только украинских, но и русских солдат.

Больше всего возмущает факт использования в пьесе песни "Пливе кача". Свое возмущение выразила, в частности, Ирина Целик.

Что интересно, соавтором пьесы стал украинский драматург Богдан Панкрухин, а одним из актеров – украинский актер Александр Яценко.

Едва ли он (Александр Яценко) стоял на Майдане, когда мы все прощались под звуки "Качи" с убитыми героями. Не верю, что после такого опыта можно не понимать, почему этой песне не место в спектакле Серебренникова,

– отметила Ирина Целик.

Справка. Реакция украинцев вполне ясна. Боль нашего народа не могут использовать русские при любом контексте. "Пливе кача" – это код нации, символ Революции Достоинства, поскольку она стала широко известна в Украине в 2014 году во время событий на Майдане. Она прозвучала на Майдане во время похорон одного из первых погибших протестующих – белоруса Михаила Жизневского по просьбе его ближайшего товарища. С тех пор ее считают неофициальным гимном-реквиемом по убитым активистам, "Небесной сотней".

Впрочем, циничности у россиян не отнимать. В начале войны, после того, как оккупанты разгромили Мариуполь, российская пропаганда позволила себе перевести песню "Пливе кача".