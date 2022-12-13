Неоднозначну російську п'єсу зовсім не аплодисментами зустріли глядачі. Усе почалось ще до початку прем'єри, протестувальники з українськими прапорами вимагали прибрати з німецької сцени російську пропаганду. Однак, прем'єра таки відбулась.

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Про що російська п'єса "Вій"

Події, про які розповідає п'єса, відбувається у наш час. Вона про війну Росії проти України. У постановці використовуються документальні фотографії та відео.

Актор Філіп Авдєєв грає російського солдата, якого тримають у полоні троє братів-українців. Наприкінці вистави він зізнається, що вбивав і що винний у скоєнні страшних злочинів.



Одна зі сцен п'єси / Фото Oleksandr Mykhed

Росіяни цинічно використали пісню "Пливе кача"

А ось Вій постає в образі чи то господаря нічного клубу, чи конферансьє, чи сатани-спокусника, який розповідає жахливі речі, вимагає від глядачів бути щасливими і любити війну.

Сам Сєрєбрєнніков у коментарях розповідав, що Вій – це війна: бездушне чудовисько із заплющеними очима. Воно позбавляє людей їхньої особистості та їхнього майбутнього.

У фіналі нової вистави Cєрєбрєннікова, де глядачу має бути не ясно, помер руській солдат, чи ні, звучить "Пливе кача".



Ще одна зі сцен російської п'єси "Вій" на німецькій сцені / Фото Oleksandr Mykhed

Серебренников залучив до співавторства українця

Росіяни попросили з поваги до усіх, хто постраждав у цій війні, не плескати після закінчення вистави. Мабуть, максимум на який спромоглись у своїй "солідарності".

У мережі новина про прем'єру п'єси викликала досить неоднозначні коментарі. Ніхто не забув, що Серебренников є другом Суркова і який цього року на пресконференції в Каннах говорив про те, що потрібно підтримувати родини не лише українських, а й російських солдат.

Найбільше обурює факт використання у п'єсі пісні "Пливе кача". Своє обурення висловила, зокрема, Ірина Цілик.

Що цікаво, співавтором п'єси став український драматург Богдан Панкрухін, а одним з акторів – український актор Олександр Яценко.

Навряд чи він (Олександр Яценко) стояв на Майдані, коли ми всі прощалися під звуки "Качі" з вбитими героями. Не вірю, що після такого досвіду можна не розуміти, чому цій пісні не місце в виставі Сєрєбрєннікова,

– зазначила Ірина Цілик.

Довідка. Реакція українців цілком зрозуміла. Біль нашого народу не можуть використовувати росіяни за будь-якого контексту. "Пливе кача" – це код нації, символ Революції Гідності, оскільки вона стала широко відомою в Україні у 2014 році під час подій на Майдані. Вона прозвучала на Майдані під час похорону одного з перших загиблих протестувальників – білоруса Михайла Жизневського на прохання його найближчого товариша. Відтоді її вважають неофіційним гімном-реквіємом за вбитими активістами, "Небесною сотнею".

Втім, цинічності у росіян не відбирати. На початку війни, після того, як окупанти розгромили Маріуполь, російська пропаганда дозволила собі перекласти пісню "Пливе кача".