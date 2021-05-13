Стриминговый сервис начнет работу на платформе The Roku Channel. Затем появится на Peacock и Xumo. Ими владеет компания NBCUniversal. С 2016 Rotten Tomatoes – часть ее дочернего подразделения Fandango. Это билетный агрегатор. В перспективе запуск стримингового сервиса должен поднять охват аудитории и продажи билетов в кинотеатры. Об этом сообщил Variety.

Читать Rotten Tomatoes назвали лучший фильм 2020 года

Fandango сейчас ведет переговоры с дополнительными дистрибьюторами The Rotten Tomatoes Channel, в частности с провайдерами платного интернет-телевидения.

Вещание будет круглосуточным. Для этого The Rotten Tomatoes Channel планирует купить права на 100 часов различных фильмов и сериалов.

Какой будет контент – пока неизвестно. Тем не менее есть информация, что The Rotten Tomatoes Channel собирается транслировать:

собственный продукт;

интервью со звездами;

развлекательные телешоу;

обзоры лучших фильмов и сериалов.

Интересно Главная кинопремьера дня: "Гнев человеческий" Гая Ричи уже в кинотеатрах Украины

Собственный стриминговый сервис от Rotten Tomatoes будет бесплатным для пользователей.

Rotten Tomatoes – крупнейший агрегатор рецензий критиков. Название сайта образовано от традиции бросать гнилыми помидорами в артистов, не понравившихся публике.