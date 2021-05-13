Стрімінговий сервіс почне роботу на платформі The Roku Channel. Потім з'явиться на Peacock і Xumo. Ними володіє компанія NBCUniversal. З 2016 Rotten Tomatoes – частина її дочірнього підрозділу Fandango. Це квитковий агрегатор. У перспективі запуск стрімінгового сервісу повинен підняти охоплення аудиторії та продажу квитків у кінотеатри. Про це повідомив Variety.
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Fandango зараз веде переговори з додатковими дистриб'юторами The Rotten Tomatoes Channel, зокрема з провайдерами платного інтернет-телебачення.
Мовлення буде цілодобовим. Для цього The Rotten Tomatoes Channel планує купити права на 100 годин різних фільмів і серіалів.
Який буде контент – поки невідомо. Проте, є інформація, що The Rotten Tomatoes Channel збирається транслювати:
- власний продукт,
- інтерв’ю з зірками
- розважальні телешоу
- огляди найкращих фільмів та серіалів.
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Власний стрімінговий сервіс від Rotten Tomatoes буде безоплатним для користувачів.