По сюжету две девушки не могут организовать себе личной жизни. Аманда – успешная карьеристка, Айрис – писательница из провинции в Англии. Чтобы на время забыть о жизненных трудностях, женщины решают провести рождественские каникулы, обменявшись жильем.

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Фильм "Отпуск по обмену" не будет продолжен

Рождественский ромком "Отпуск по обмену" не получит сиквела с его оригинальным ведущим звездным составом, снимавшимся в фильме в 2006 году.

В твиттере это подтвердил американский режиссер ленты 72-летняя Нэнси Мейерс. Она написала: " Так много DM об этом. Извините, но это неправда ".

Нэнси Мейерс опровергла информацию о продолжении "Отпуска по обмену" / Скриншот сообщения Мейерс

Ранее источник The Sun со ссылкой на инсайдеров сообщал, что новый фильм должен рассказать об отношениях, возникающих между 50-летней Кэмерон Диас и 49-летним Джудом Лоу, а также 47-летней Кейт Уинслет и 53-летним Джеком Блэком. "Один из самых успешных фильмов, который до сих пор ежегодно нравится миллионам поклонников во всем мире, имеет смысл вернуться к этим персонажам и узнать, что произошло с их жизнями после того, как они переспали, – заявляли они.

"Отпуск по обмену" 2006: смотрите трейлер онлайн

Интересно, что Кэмерон Диас в последний раз снялась в фильме "Энни", еще в 2014 году, где также сыграл Джейми Фокс. В 2018 году она заявила, что требует больше времени на семью и оставила карьеру актрисы. Однако в июне 2022 звезда анонсировала свою первую роль после паузы в фильме Netflix Back in Action.

Кейт Уинслет фантастически сыграла в сериале "Мэйр из Исттауна" 2021 года, а потом мы ее увидим в "Аватаре 2: Путь воды", который выйдет в декабре этого года.